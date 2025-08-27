3 nguyên tắc vàng giúp người từ 55 tuổi ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan dẫn đầu, bao gồm 4.746 người tham gia, trong độ tuổi từ 55 đến 75, tất cả đều bị thừa cân hoặc béo phì, có hội chứng chuyển hóa nhưng chưa mắc tiểu đường tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu.

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm.

Nhóm can thiệp thực hiện 3 điều sau: Áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải Ăn giảm trung bình khoảng 600 calo mỗi ngày; tập thể dục vừa phải (bao gồm đi bộ nhanh, các bài tập tăng cường sức mạnh và thăng bằng); được hỗ trợ chuyên môn để kiểm soát cân nặng.

Trong khi đó, nhóm đối chứng chỉ áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải mà không có giới hạn calo, hướng dẫn tập luyện hoặc hỗ trợ giảm cân.

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường đáng kể Ảnh: AI

Giảm 31% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Sau 6 năm theo dõi, kết quả đã phát hiện nhóm can thiệp - thực hiện đủ 3 nguyên tắc trên, có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 thấp hơn 31% so với nhóm đối chứng, theo trang tin y khoa News Medical.

Ngoài ra, nhóm này giảm trung bình 3,3 kg trọng lượng cơ thể và vòng bụng giảm 3,6 cm, trong khi nhóm đối chứng chỉ giảm 0,6 kg và 0,3 cm vòng bụng.

Theo các nhà nghiên cứu, chế độ ăn Địa Trung Hải vốn đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe tim mạch, cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm. Kết hợp chế độ ăn này với kiểm soát calo và vận động thể chất làm tăng hiệu quả phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Giáo sư Miguel Martínez-González, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: Về mặt thực tiễn, thêm kiểm soát lượng calo và hoạt động thể chất vào chế độ ăn Địa Trung Hải giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường đáng kể - một lợi ích rõ ràng và đo lường được đối với sức khỏe cộng đồng.

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng vững chắc cho thấy những thay đổi vừa phải và bền vững trong chế độ ăn và lối sống có thể ngăn ngừa hiệu quả hàng triệu ca mắc tiểu đường loại 2 trên toàn cầu, theo News Medical.

Chế độ ăn Địa Trung Hải chú trọng vào trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại hạt và dầu ô liu. Chế độ ăn này bao gồm một lượng vừa phải cá, sữa và gia cầm, hạn chế thịt đỏ và đồ ngọt. Chế độ ăn này đã được chứng minh là mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch.