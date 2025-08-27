Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

3 nguyên tắc vàng giúp người từ 55 tuổi ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Thiên Lan
Thiên Lan
27/08/2025 08:16 GMT+7

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, các nhà khoa học tại Đại học Harvard danh tiếng của Mỹ đã tìm ra 3 nguyên tắc vàng giúp giảm 31% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan dẫn đầu, bao gồm 4.746 người tham gia, trong độ tuổi từ 55 đến 75, tất cả đều bị thừa cân hoặc béo phì, có hội chứng chuyển hóa nhưng chưa mắc tiểu đường tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu.

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm. 

Nhóm can thiệp thực hiện 3 điều sau: Áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải Ăn giảm trung bình khoảng 600 calo mỗi ngày; tập thể dục vừa phải (bao gồm đi bộ nhanh, các bài tập tăng cường sức mạnh và thăng bằng); được hỗ trợ chuyên môn để kiểm soát cân nặng.

Trong khi đó, nhóm đối chứng chỉ áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải mà không có giới hạn calo, hướng dẫn tập luyện hoặc hỗ trợ giảm cân.

3 nguyên tắc vàng giúp người từ 55 tuổi ngăn ngừa bệnh tiểu đường - Ảnh 1.

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường đáng kể

Ảnh: AI

Giảm 31% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Sau 6 năm theo dõi, kết quả đã phát hiện nhóm can thiệp - thực hiện đủ 3 nguyên tắc trên, có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 thấp hơn 31% so với nhóm đối chứng, theo trang tin y khoa News Medical.

Ngoài ra, nhóm này giảm trung bình 3,3 kg trọng lượng cơ thể và vòng bụng giảm 3,6 cm, trong khi nhóm đối chứng chỉ giảm 0,6 kg và 0,3 cm vòng bụng.

Theo các nhà nghiên cứu, chế độ ăn Địa Trung Hải vốn đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe tim mạch, cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm. Kết hợp chế độ ăn này với kiểm soát calo và vận động thể chất làm tăng hiệu quả phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Giáo sư Miguel Martínez-González, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: Về mặt thực tiễn, thêm kiểm soát lượng calo và hoạt động thể chất vào chế độ ăn Địa Trung Hải giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường đáng kể - một lợi ích rõ ràng và đo lường được đối với sức khỏe cộng đồng.

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng vững chắc cho thấy những thay đổi vừa phải và bền vững trong chế độ ăn và lối sống có thể ngăn ngừa hiệu quả hàng triệu ca mắc tiểu đường loại 2 trên toàn cầu, theo News Medical.

Chế độ ăn Địa Trung Hải chú trọng vào trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại hạt và dầu ô liu. Chế độ ăn này bao gồm một lượng vừa phải cá, sữa và gia cầm, hạn chế thịt đỏ và đồ ngọt. Chế độ ăn này đã được chứng minh là mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch.

Tin liên quan

5 loại rau màu cam đỏ người tiểu đường nên ăn

5 loại rau màu cam đỏ người tiểu đường nên ăn

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp kiểm soát đường huyết là ăn các loại thực vật màu cam và đỏ. Chúng chứa nhiều hợp chất thực vật làm chậm hấp thu đường, giảm viêm, đồng thời tốt cho sức khỏe tim mạch.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 loại thực phẩm 'khắc tinh' của ung thư, tiểu đường...

4 loại thực phẩm là 'khắc tinh' của ung thư, tiểu đường, bệnh tim!

Khám phá thêm chủ đề

tiểu đường Người lớn tuổi chế độ ăn Địa Trung Hải kiểm soát calo vận động thể chất Tập thể dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận