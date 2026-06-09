3 phụ nữ bị 'thầy phong thủy' lừa suốt 6 năm, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Ngày 9.6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt "thầy phong thủy" Đoàn Thị Bích Ngọc (41 tuổi, trú tại Hà Nội) mức án 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin vào tâm linh của các nạn nhân, bà Ngọc đã dựng lên những "kịch bản" hết sức tinh vi, hòng chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Nội dung vụ án cho thấy, bà Ngọc quen biết 3 người phụ nữ đều trú tại Hà Nội và rất quan tâm đến lĩnh vực phong thủy.

Bị cáo giới thiệu về "thầy phong thủy" tên Vượng "gù", là người nổi tiếng, thường xem phong thủy cho người có chức quyền. Tuy nhiên, "thầy" rất "kén khách", chỉ xem cho những ai được người quen giới thiệu, đồng thời không nói chuyện trực tiếp mà chỉ trao đổi qua tin nhắn.

Tưởng thật, nhóm phụ nữ nhờ bà Ngọc đứng ra kết nối, nhờ "thầy" Vượng xem phong thủy, làm lễ, mua vật phẩm, đồ tâm linh… giúp gia đình mình.

Dụ dỗ được các nạn nhân, bà Thủy bèn lập tài khoản Zalo, đóng giả "thầy" Vượng "gù", nhắn tin và yêu cầu họ chuyển tiền để làm lễ.

Suốt 6 năm, từ 2018 - 2024, nhóm phụ nữ đã chuyển hơn 5 tỉ đồng. Bị cáo chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Trong số này, chị N. (38 tuổi) được nhận làm con nuôi. Núp dưới vỏ bọc "thầy" Vượng, bị cáo dụ dỗ nạn nhân liên tục chuyển tiền với đủ lý do như mua đồ phong thủy, cúng dường, làm lễ giải hạn, mua đồ ăn cho các "thầy tu" ở Nepal, Ấn Độ… Tổng cộng, bị cáo chiếm đoạt hơn 2,9 tỉ đồng, đến nay mới trả lại 108 triệu đồng.

Bà Ngọc còn "nổ" có thể chữa được hiếm muộn và yêu cầu chuyển tiền để làm lễ mang thai, bị cáo chiếm đoạt của chị T. (47 tuổi) hơn 2 tỉ đồng, đến nay mới trả được 600 triệu đồng.

"Kịch bản" gian dối kéo dài nhiều năm. Mãi đến khi không thấy có kết quả, nhóm phụ nữ mới nảy sinh nghi ngờ, bèn tới tận nhà "thầy" Vượng thật ở Ninh Bình. Họ tá hỏa phát hiện bị bà Ngọc lừa đảo, bèn đến công an trình báo.

Ngoài mức án tù như đã nêu, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường, khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.