3 sai lầm khiến iPhone hư hỏng nhanh hơn

iPhone từ lâu trở thành biểu tượng công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là vô vàn những 'giai thoại' truyền tai nhau mà thực tế lại trái ngược hoàn toàn với hướng dẫn từ nhà sản xuất. Dưới đây là 3 lầm tưởng phổ biến nhất mà người dùng cần đặc biệt lưu ý để kéo dài tuổi thọ cho chiếc điện thoại của mình.

Đóng ứng dụng chạy ngầm

Nhiều người dùng có thói quen vuốt đóng ứng dụng ngay sau khi sử dụng vì cho rằng chúng đang 'ngốn' pin trong nền và làm nặng máy. Thế nhưng, cơ chế của iOS hoàn toàn khác biệt.

Đóng ứng dụng nền không giúp iPhone tiết kiệm pin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Khi không sử dụng tới, iOS sẽ đưa ứng dụng vào trạng thái 'đóng băng' (suspended), gần như không tiêu thụ năng lượng. Việc bạn cố tình đóng rồi mở lại sau đó buộc CPU phải khởi động lại toàn bộ tiến trình từ đầu. Quy trình này đòi hỏi nhiều năng lượng hơn và vô tình khiến viên pin của bạn sụt nhanh hơn so với việc cứ để chúng 'ngủ yên' trong trình đa nhiệm.

iPhone có thực sự bất khả xâm phạm trước virus?

Dù hệ sinh thái đóng của Apple an toàn hơn đáng kể so với Android, nhưng khẳng định iPhone 'miễn nhiễm' với virus là một sai lầm.

iPhone không hề miễn nhiễm trước virus và mã độc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BITDEFENDER

Các chuyên gia bảo mật cảnh báo các cuộc tấn công nhắm vào người dùng Apple đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ. Bên cạnh mã độc, người dùng iPhone vẫn là mục tiêu béo bở của các chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn (phishing). Để tự bảo vệ, quy tắc vàng là không bao giờ 'Jailbreak' máy và hãy luôn cập nhật phiên bản iOS mới nhất ngay khi có thể để vá các lỗ hổng bảo mật.

Kháng nước không phải là chống nước tuyệt đối

Nhiều người tự tin mang iPhone đi bơi hoặc quay phim dưới nước vì tin vào quảng cáo. Thực tế, Apple chỉ trang bị tính năng kháng nước (water-resistant), không phải chống nước (waterproof). Khả năng này sẽ hao mòn dần theo thời gian sử dụng.

iPhone chỉ kháng nước, không chống nước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Đặc biệt, nếu máy chẳng may bị dính nước, hãy tránh sử dụng mẹo bỏ vào thùng gạo truyền thống. Apple cảnh báo các hạt bụi gạo siêu nhỏ có thể lọt vào cổng sạc và linh kiện bên trong gây hỏng hóc nghiêm trọng. Thay vào đó, hãy dựng đứng máy, vỗ nhẹ để nước thoát ra và để khô tự nhiên ở nơi thoáng mát.

Nhìn chung, việc hiểu đúng về thiết bị không chỉ giúp bạn sử dụng iPhone hiệu quả hơn mà còn tránh được những chi phí sửa chữa không đáng có. Khi có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tìm đến các nguồn tin chính thống từ Apple thay vì tin vào những mẹo chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.