3 trường hợp quay đầu xe đè vạch người đi bộ nhưng không bị phạt

Tại các tuyến đường huyết mạch ở Hà Nội và TP.HCM, tình trạng phương tiện quay đầu đè lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ khá phổ biến. Trước đây, các trường hợp này đa phần chỉ bị xử lý khi lực lượng CSGT bắt gặp trực tiếp. Giờ đây, khi camera AI ghi hình 24/7 được bố trí dày đặc hơn, người vi phạm sẽ bị lập biên bản phạt nguội với hành vi này dù không bị lực lượng chức năng "bắt quả tang" trực tiếp.

Hành vi quay đầu xe đè vạch kẻ đường người đi bộ khó lọt khỏi "mắt thần" camera phạt nguội AI ẢNH: CỤC CSGT

Điều này khiến nhiều tài xế e ngại rằng tất cả mọi tình huống quay đầu xe đè vạch kẻ dành cho người đi bộ đều bị xử phạt. Tuy nhiên, thực tế quy định hiện hành vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

Trước tiên, cần hiểu rõ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ (Vạch 7.3 theo QCVN 41:2024/BGTVT) dùng để xác định phạm vi phần đường dành cho người đi bộ cắt ngang qua đường.

Theo khoản 4, điều 15, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (luật TTATGTĐB 2024) người điều khiển phương tiện không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, nơi giao nhau với đường sắt, đường hẹp, đường cong tầm nhìn bị che khuất, đường cao tốc, hầm đường bộ và đường một chiều.

Như vậy, hành vi quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ bị nghiêm cấm trong quy định hiện hành.

Có 3 trường hợp ngoại lệ người điều khiển phương tiện được phép quay đầu xe đè vạch kẻ đường dành cho người đi bộ nhưng không bị phạt ẢNH: CỤC CSGT

Tuy nhiên, tài xế vẫn được phép quay đầu xe đè vạch dành cho người đi bộ mà không bị phạt nếu rơi vào 3 trường hợp ngoại lệ, gồm: khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, khi có chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời (căn cứ khoản 4, điều 15, luật TTATGTĐB 2024) hoặc khi tổ chức giao thông tại khu vực đó có bố trí nơi quay đầu xe, căn cứ điểm i, khoản 4, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Ngoại trừ 3 trường hợp trên, mọi hành vi quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ đều vi phạm luật giao thông. Căn cứ điểm i, khoản 4, điều 6, Nghị định 168, hành vi quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô. Với người điều khiển xe máy, mức phạt cho hành vi này từ 400.000 - 600.000 đồng, căn cứ theo điểm k, khoản 2, điều 7 cùng Nghị định.

Nhìn chung, để tránh bị phạt nguội và đảm bảo an toàn chung, tài xế cần chú ý quan sát kỹ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và hiệu lệnh của lực lượng chức năng trước khi thực hiện thao tác quay đầu xe tại các giao lộ.