Xe Xe - Giao thông

Xe chạy thẳng trên làn đường rẽ trái lúc đèn xanh, tài xế có bị phạt?

Chí Tâm
14/05/2026 15:46 GMT+7

Dù đèn tín hiệu đã chuyển xanh, việc tài xế lái xe đi thẳng khi đang đứng ở làn đường quy định chỉ dành riêng cho rẽ trái vẫn bị coi là vi phạm và bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Thời gian gần đây, hệ thống camera phạt nguội tại nhiều giao lộ lớn ghi nhận không ít trường hợp ô tô, xe máy vi phạm giao thông dù đèn tín hiệu đã chuyển xanh. Điều này khiến nhiều người thắc mắc tài xế đã mắc lỗi gì, camera AI có nhận diện nhầm hay không và mức xử phạt ra sao.

Nhiều tài xế chỉ nhìn đèn tín hiệu giao thông, không nhìn vạch kẻ đường khi di chuyển

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hình ảnh vi phạm sẽ thấy nguyên nhân không nằm ở việc không tuân thủ quy định đèn tín hiệu giao thông.Thay vào đó, tài xế đã không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường hoặc biển báo hiệu.

Tại các giao lộ lớn có nhiều làn xe, mỗi làn đường đều được phân chia hướng di chuyển rõ ràng bằng vạch mũi tên nhằm điều tiết dòng xe và tránh ùn tắc. Nhiều tài xế có thói quen chỉ tập trung quan sát đèn tín hiệu mà quên nhìn vạch kẻ đường được sơn trên mặt đường.

Căn cứ theo khoản 1, điều 11, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB), hệ thống báo hiệu đường bộ bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có vạch kẻ đường. Đồng thời, khoản 1, điều 10, của luật TTATGTĐB 2024 cũng nêu rõ người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu đường bộ cùng các quy tắc giao thông khác. Do đó, đèn xanh chỉ cho phép phương tiện được di chuyển, nhưng di chuyển theo hướng nào thì phải tuân thủ đúng làn đường đang đứng.

Biển R.411 quy định phương tiện đi đúng theo chỉ dẫn

Theo quy định tại Nghị định 168, hành vi đi thẳng trên làn đường dành riêng cho xe rẽ trái được xác định là lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Với lỗi này, người điều khiển ô tô bị phạt 400.000 - 600.000 đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 6. Với người đi xe máy, mức phạt tiền cho lỗi trên 200.000 - 400.000 đồng theo điểm a, khoản 1, điều 7, Nghị định 168. Ngoài ra, lỗi này không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, trong trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm lỗi không chấp hành vạch kẻ đường dẫn đến tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20 - 22 triệu đồng theo điểm b, khoản 10, điều 6 và bị trừ 10 điểm bằng lái theo điểm d, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định. Với người điều khiển xe máy, mức phạt cho lỗi này 10 - 14 triệu đồng theo điểm b, khoản 10, điều 7 và bị trừ 10 điểm bằng lái theo điểm d, khoản 13, điều 7, Nghị định 168.

Việc nắm rõ quy định về vạch kẻ đường không chỉ giúp tài xế tránh được những biên bản phạt nguội từ hệ thống camera AI, mà quan trọng hơn là đảm bảo tính tổ chức và an toàn tại các nút giao thông phức tạp.

