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Sức khỏe

3 việc không nên làm trong 30 phút trước giờ ngủ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/06/2026 20:55 GMT+7

Giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể nghỉ ngơi sau ngày làm việc mà còn rất quan trọng với sức khỏe tim mạch, não và hệ miễn dịch. Nhiều người dù đã cố ngủ đủ giấc nhưng vẫn thường bị khó ngủ, ngủ không sâu.

Khoảng 30 phút cuối ngày là thời gian cơ thể bắt đầu chuyển dần từ trạng thái hoạt động sang trạng thái nghỉ ngơi. Nếu trong thời gian này chúng ta tiếp tục kích thích não bộ hoặc cơ thể bằng một số hoạt động không phù hợp, chất lượng giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng, trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

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Mang laptop lên giường để trả lời email hay hoàn thành công việc vào buổi tối thường không có lợi cho giấc ngủ

ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Để giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn, mọi người cần tránh những việc sau trong vòng 30 phút trước giờ ngủ:

Xem tin tức, nội dung gây căng thẳng

Nhiều người có thói quen lướt tin tức trước khi đi ngủ để cập nhật những sự kiện mới nhất trong ngày. Tuy nhiên, không phải nội dung nào cũng phù hợp vào thời điểm này. Những thông tin liên quan đến tai nạn, thiên tai, bạo lực, xung đột hay các vấn đề kinh tế có thể khiến tâm trạng trở nên căng thẳng hoặc lo lắng.

Khi tiếp xúc với những nội dung gây cảm xúc mạnh, não bộ có xu hướng tiếp tục xử lý thông tin thay vì thư giãn. Điều này khiến cơ thể khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi cần thiết cho giấc ngủ.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Health Communication cho thấy tiếp xúc thường xuyên với các tin tức gây căng thẳng hoặc tiêu cực có thể làm gia tăng mức độ căng thẳng, lo âu và ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tinh thần.

Thay vì đọc tin tức vào cuối ngày, mọi người có thể lựa chọn những hoạt động nhẹ nhàng hơn như đọc sách, nghe nhạc thư giãn hoặc nghe podcast có nội dung tích cực. Điều này giúp tâm trí ổn định hơn trước khi ngủ.

Giải quyết vấn đề căng thẳng

Khoảng thời gian trước giờ ngủ không thích hợp để tranh cãi, giải quyết những cuộc tranh luận trong gia đình, xử lý các mâu thuẫn cá nhân hoặc suy nghĩ những vấn đề áp lực trong công việc.

Khi căng thẳng xuất hiện, cơ thể sẽ tự động kích hoạt phản ứng đối phó. Nhịp tim tăng lên, não bộ trở nên tỉnh táo hơn và cơ thể khó thư giãn. Những thay đổi này khiến khó đi vào giấc, đồng thời làm giảm chất lượng giấc ngủ trong suốt đêm.

Nhiều chuyên gia khuyến nghị nếu có những việc cần giải quyết, nên thực hiện vào ban ngày hoặc đầu buổi tối. Trước giờ ngủ, hãy dành thời gian cho các hoạt động giúp thư giãn như hít thở sâu, đọc sách hoặc viết ra những việc cần làm vào ngày hôm sau. Điều này giúp giảm tình trạng suy nghĩ liên tục khi đã lên giường, bác sĩ Anita Raja, chuyên gia y học giấc ngủ tại Mayo Clinic (Mỹ), cho biết

Nằm trên giường nhưng tiếp tục làm việc

Không ít người mang laptop hoặc điện thoại lên giường để trả lời email, hoàn thành công việc hoặc học tập trước khi ngủ. Mặc dù điều này có vẻ giúp tiết kiệm thời gian nhưng lại không có lợi cho giấc ngủ.

Các chuyên gia giấc ngủ cho rằng giường ngủ nên được dành chủ yếu cho nghỉ ngơi. Khi thường xuyên làm việc trên giường, não bộ có thể dần hình thành sự liên kết giữa chiếc giường với công việc, áp lực và trạng thái tỉnh táo. Điều này khiến cơ thể khó thư giãn ngay cả khi đã tắt laptop và chuẩn bị ngủ, theo Everyday Health.

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