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Sức khỏe

Không phải đi bộ, nghiên cứu 30 năm gọi tên loại bài tập giúp sống thọ hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
06/06/2026 13:08 GMT+7

Tập thể dục từ lâu được biết đến là chìa khóa giúp cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, bài tập nào mang lại lợi ích lớn nhất cho tuổi thọ vẫn là câu hỏi gây nhiều tranh luận.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine đã đưa ra câu trả lời đáng chú ý.

Nghiên cứu kéo dài 30 năm, do các nhà khoa học từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) danh tiếng dẫn đầu, phối hợp với các chuyên gia từ Brazil, Chile và Hàn Quốc thực hiện, đã sử dụng dữ liệu của 147.374 người tham gia, ở độ tuổi trung bình là 54. Cứ 2 năm 1 lần, họ báo cáo về thời gian dành cho tập luyện sức mạnh và tập thể dục nhịp điệu mỗi tuần.

Tập thể dục nhịp điệu bao gồm đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, quần vợt, lao động ngoài trời và leo cầu thang.

Tập luyện sức mạnh bao gồm tập tạ, chống đẩy, bước gập gối và ngồi xổm.

Trong thời gian nghiên cứu, có 35.798 người tham gia đã qua đời.

Không phải đi bộ, nghiên cứu 30 năm gọi tên bài tập giúp sống thọ hơn - Ảnh 1.

17 phút tập sức mạnh mỗi ngày, có thể giúp kéo dài tuổi thọ

Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

17 phút mỗi ngày, có thể giúp giảm nguy cơ tử vong, kéo dài tuổi thọ

Kết quả đã phát hiện chỉ cần 90 - 120 phút tập luyện sức mạnh mỗi tuần, tương đương khoảng 1,5 đến 2 giờ hoặc khoảng 17 phút mỗi ngày, có thể giúp giảm nguy cơ tử vong, kéo dài tuổi thọ, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Cụ thể, tập luyện sức mạnh từ 13 - 17 phút mỗi ngày mang lại hiệu quả giảm nguy cơ tử vong sớm, kéo dài tuổi thọ như sau:

  • Giảm 13% nguy cơ tử vong sớm. 
  • Giảm 19% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.
  • Giảm 27% nguy cơ tử vong do bệnh thần kinh.

Tuy nhiên, vượt quá 120 phút mỗi tuần, lợi ích không tăng thêm. Điều này cho thấy 17 phút mỗi ngày là đã đủ cho sức khỏe tổng thể và tuổi thọ.

Đặc biệt, chỉ cần khoảng 10 phút tập luyện sức mạnh mỗi ngày đã giảm nguy cơ ung thư 12%.

Các chuyên gia cho biết việc tập luyện và tăng khối lượng cơ bắp có thể cải thiện sức khỏe trao đổi chất và giúp giảm nguy cơ tim mạch. Nghiên cứu này bổ sung thêm lợi ích của tập luyện sức mạnh.

Các lợi ích khác của tập luyện sức mạnh

Ngoài việc giúp sống thọ hơn, tập luyện sức mạnh còn mang lại nhiều lợi ích khác như giảm huyết áp, cải thiện cholesterol, cải thiện chức năng nội mô, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cải thiện độ nhạy insulin, tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, giấc ngủ và tăng khối lượng cơ nạc.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu chế độ tập luyện mới, lựa chọn những hoạt động yêu thích và tăng dần cường độ để dễ duy trì lâu dài, theo Healthline.

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