Sức khỏe

Vì sao người ăn nhiều rau lại sống thọ hơn?

Ngọc Quý
03/05/2026 19:01 GMT+7

Ăn nhiều rau xanh không chỉ hỗ trợ giảm cân hay cải thiện sức khỏe ngắn hạn. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều rau và trái cây có xu hướng sống thọ hơn, nguy cơ tử vong sớm do bệnh tật cũng thấp hơn.

Loại rau xanh phổ biến đầu tiên có thể nhắc đến là nhóm họ cải, chẳng hạn cải thìa, cải thảo, bông cải xanh, cải xoăn và cải bẹ xanh. Ngoài ra, còn có các loại rau lá quen thuộc như rau muống, rau ngót, rau mồng tơi, rau dền và bó xôi. Một số loại ăn sống như xà lách, rau càng cua, hành lá, rau mùi, tía tô hay húng quế, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Ăn nhiều rau là tốt nhưng cũng cần ăn đa dạng các loại rau

Chế độ ăn nhiều rau giúp sống thọ hơn là nhờ những tác động sau:

Chất xơ bảo vệ tim mạch

Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của rau là cung cấp chất xơ. Khi đi vào hệ tiêu hóa, chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường từ thức ăn, nhờ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao sau bữa ăn. Điều này đặc biệt quan trọng khi làm giảm nguy cơ kháng insulin và tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan còn có khả năng liên kết với cholesterol trong đường ruột, từ đó làm giảm lượng cholesterol hấp thu vào máu. Nhờ cơ chế này, nồng độ cholesterol "xấu" LDL trong máu giảm, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Kali trong rau giúp ổn định huyết áp

Khi nhắc đến món giàu kali, nhiều người thường nghĩ đến chuối. Nhưng thực tế, các loại rau củ như bó xôi, khoai lang, bí đỏ cũng rất giàu kali.

Muối chứa nhiều natri. Khi nạp quá nhiều natri, huyết áp trong cơ thể sẽ tăng. Trong khi đó, kali giúp tăng đào thải natri qua nước tiểu, nhờ đó ổn định huyết áp. Kiểm soát huyết áp tốt sẽ giúp hạn chế nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ xuất huyết và đột quỵ thiếu máu não.

Người ăn nhiều rau thường sống lành mạnh

Một yếu tố quan trọng khác là những người ăn nhiều rau thường không chỉ ăn uống lành mạnh mà các khía cạnh khác trong cuộc sống họ cũng lành mạnh. Chẳng hạn, họ sẽ tránh xa rượu bia, thuốc lá, món nhiều đường bột và thường xuyên tập thể dục. Chính những yếu tố này cũng góp phần làm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong sớm.

Để có hiệu quả sức khỏe rõ rệt, một người trưởng thành cần ăn khoảng 400 - 500 gram rau củ, trái cây mỗi ngày. Phần rau củ này cần phân bổ hợp lý trong các bữa trong ngày.

Ngoài ra, điều quan trọng là không phải cố ăn thật nhiều rau trong một ngày mà là duy trì thói quen ăn đa dạng, sử dụng nhiều loại rau củ khác nhau trong thời gian dài. Rau lá xanh, rau họ cải, rau màu đỏ cam, đậu và trái cây nguyên quả đều mang lại những lợi ích sức khỏe riêng, theo Eating Well.

Ăn rau và tuổi thọ

Ăn khoảng 800 g rau quả/ngày có thể giảm tới 31% nguy cơ tử vong sớm (nghiên cứu đăng trên The Lancet). 

Duy trì 5 khẩu phần rau quả/ngày giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân (theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, Mỹ). 

Tuy nhiên, ăn nhiều rau chỉ phát huy tối đa lợi ích khi đi kèm chế độ ăn cân bằng, giàu ngũ cốc nguyên hạt, đạm lành mạnh và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

Rau củ để lâu trong tủ lạnh mất chất ra sao? Sự thật ít ai để ý

Rau củ mua về nhưng chưa nấu thường được cất trong tủ lạnh để ăn từ từ. Tuy nhiên, một nguy cơ là nếu để lâu, rau sẽ mất dần vitamin và dưỡng chất. Mức độ hao hụt tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

