30 năm phòng khám từ thiện 'ông Năm Yersin'

C HỖ DỰA CHO NGƯỜI KHÓ

Giữa lòng phố biển Nha Trang nhộn nhịp, có một phòng khám mà nhiều người nghèo thuộc đường đến hơn cả đường vào bệnh viện. Cứ mỗi chiều thứ hai và thứ sáu, họ lại tìm về, người chống gậy, người đẩy xe đạp chất đầy ve chai, người tranh thủ sau giờ tan chợ ghé vào. Đến đây, người nghèo không phải lo tiền khám, tiền thuốc.

Bà Trần Thị Thi (74 tuổi, P.Bắc Nha Trang) sống một mình, không người thân, bị bệnh tim đã hơn 3 năm. Cứ nửa tháng bà lại đón xe ôm đến phòng khám nhận thuốc. "Kể từ khi đến đây điều trị, bệnh tình của tôi cải thiện rất nhiều. Các y bác sĩ (BS) rất tận tình quan tâm, chia sẻ. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui", bà Thi nói.

BS Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên BS Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, đang tư vấn cho bệnh nhân tại phòng khám ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Bá Cừ (75 tuổi, P.Bắc Nha Trang) bị tai biến mạch máu não hơn 20 năm, sống một mình, thuộc diện hộ nghèo, đã gắn bó với phòng khám 7 năm. Với ông, phòng khám không chỉ là nơi lấy thuốc. "Các y BS ở đây rất tận tình, đồng cảm và chia sẻ với bệnh nhân", ông nói. Với những trường hợp như ông Cừ, các thầy thuốc tại Phòng khám từ thiện A.Yersin còn tự bỏ tiền túi hỗ trợ tiền xe, kết nối để bệnh nhân nặng được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu hơn.

N ỐI DÀI DI NGUYỆN CỦA " Ô NG N ĂM Y ERSIN"

Thầy thuốc nhân dân, BS Nguyễn Văn Xáng, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ tịch Hội những người ái mộ BS A.Yersin, cho biết Phòng khám từ thiện A.Yersin được Sở Y tế Khánh Hòa cấp phép ngày 15.3.1993. Phòng khám ra đời từ nguyện vọng của GS-TSKH-TTND Nguyễn Thị Thế Trâm, nguyên Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, cùng các thành viên sáng lập Hội những người ái mộ BS Alexandre Yersin.

Tất cả cùng chung một tâm niệm: tiếp nối tinh thần của BS Alexandre Yersin, người được gọi bằng cái tên thân thương "ông Năm Yersin". Ông đã dành 50 năm sống chan hòa với người dân Khánh Hòa, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo.

Phòng khám từ thiện A.Yersin (11 Sinh Trung, P.Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Tại phòng khám, BS, điều dưỡng, dược sĩ và nhân viên đều từng công tác tại các bệnh viện lớn trong tỉnh. Khi về hưu, thay vì chọn sự an nhàn, họ tự nguyện khoác lại chiếc áo blouse, làm việc không nhận lương. "Sau khi nghỉ hưu, anh em chúng tôi tập trung lại làm hoàn toàn tự nguyện. Ngoài khám bệnh tại chỗ, các BS của phòng khám còn thường xuyên tổ chức những chuyến khám lưu động đến vùng sâu, vùng xa", BS Xáng chia sẻ.

Trải qua 33 năm, phòng khám đã tổ chức 9.960 lượt khám lưu động, tiếp đón gần 150.300 lượt bệnh nhân, kinh phí hoạt động hằng năm từ 250 - 300 triệu đồng.

Để duy trì nguồn lực suốt hơn 3 thập niên, Tổng công ty Khánh Việt đồng hành liên tục 20 năm; Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa cũng nhiều năm tài trợ thuốc men và trang thiết bị cho phòng khám. Nhiều BS gắn bó lâu năm như BS Kiều Xuân Cư, BS Nguyễn Đình Thanh, BS Hồ Văn Công âm thầm đóng góp cả công sức lẫn kinh phí.

Những đóng góp bền bỉ ấy được ghi nhận khi phòng khám được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (2025 - 2030). Cuối tháng 12.2025, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Phòng khám từ thiện A.Yersin là tập thể duy nhất của Khánh Hòa được vinh danh tại chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025".

