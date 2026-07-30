30 năm sau, con gái chọn chiếc áo dài cưới giống mẹ, chụp lại bức ảnh năm xưa

Ngày diễn ra lễ vu quy, thay vì tìm áo dài cầu kỳ theo xu hướng, cô dâu mặc chiếc áo dài được may theo đúng kiểu dáng, màu sắc và họa tiết mà mẹ từng diện cách đây 30 năm. Để bức ảnh thêm ý nghĩa, cô dâu tái hiện dáng đứng, nụ cười và cách chụp hình gần giống bức ảnh cũ của mẹ. Hai tấm hình được đặt cạnh nhau khiến người xem như ngược dòng thời gian, có thể chứng kiến sự tiếp nối hạnh phúc của hai thế hệ.



Bà Trang (bên trái) và cô dâu Trâm Anh trong ngày trọng đại ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Trâm Anh (29 tuổi, ở TP.HCM) cho biết mẹ chị là Phạm Thị Trang (53 tuổi). Lễ vu quy của chị diễn ra cách đây không lâu và được nhiều người biết đến sau khi chị đăng tải lên mạng xã hội. Bà Trang quê gốc ở Huế, trước đây từng là một thợ may và lập gia đình vào năm 1996.

Chị Trâm Anh cho biết từ khi còn là cô bé cho đến lúc trưởng thành, bản thân vẫn thường lật giở album ảnh cưới của ba mẹ để ngắm. Dù 30 năm đã trôi qua nhưng chị thấy bộ trang phục mẹ mặc trong ngày trọng đại vẫn đẹp.

Những bức ảnh của mẹ là ý tưởng tuyệt vời để chị Trâm Anh thực hiện trong ngày trọng đại ẢNH: NVCC

"Hình ảnh của mẹ trong tà áo dài năm ấy luôn khắc sâu trong tâm trí mình. Vì vậy, khi chuẩn bị cho ngày về nhà chồng, hình ảnh của mẹ ngày xưa chính là nguồn cảm hứng lớn nhất mà mình muốn hướng đến", cô dâu Trâm Anh chia sẻ.

Trong quá trình chuẩn bị, vợ chồng chị có tham khảo nhiều xu hướng trang phục cưới hiện đại. Cuối cùng chị vẫn kiên định với tà áo dài mang dáng dấp của mẹ 30 năm trước.

Gia đình hai bên vun vén hạnh phúc cho các con ẢNH: NVCC

"Đối với mình, đây không chỉ là chuyện thời trang hay xu hướng mà còn là sự nối tiếp thế hệ. Những giá trị truyền thống và ký ức gia đình luôn có sức sống vượt thời gian. Hơn nữa, mình xúc động khi thấy ông bà, cô chú lớn tuổi ngắm nhìn mình trong bộ trang phục ấy", cô dâu bày tỏ.

Trong ngày trọng đại, cô dâu có nhiều cảm xúc đan xen, vừa hạnh phúc và sự hồi hộp khi đứng trước ngưỡng cửa mới nhưng cũng vừa bâng khuâng, quyến lưu vì phải rời xa nếp nhà quen thuộc cùng sự che chở của ba mẹ. May mắn chị có được sự thấu hiểu và tâm lý từ chồng cũng như mẹ chồng. Sự đón nhận ấm áp của gia đình chồng đã xua tan lo lắng và cảm nhận trọn vẹn sự gắn kết trong tổ ấm mới.

Lễ vu quy được tổ chức theo phong tục truyền thống ẢNH: NVCC

Bà Trang cho hay, mỗi chi tiết trên bộ áo dài cưới năm xưa đều gửi gắm những lời chúc phúc đong đầy. Áo dài mang sắc đỏ tượng trưng cho may mắn, sự viên mãn và ngọn lửa ấm áp giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thời trước, bà chọn mấn vàng để hợp màu viền vàng trên áo khoác ren nhưng cũng có một số nơi khác cô dâu chọn chiếc mấn đỏ cho đồng nhất với màu áo dài.

"Chiếc áo choàng ren trắng mỏng nhẹ khoác bên ngoài tà áo đỏ tạo nên nét đài các, dịu dàng và còn đại diện cho sự thuần khiết, trong trẻo của người con gái khi bắt đầu bước vào chặng đường đời mới", bà Trang chia sẻ.

Bà Trang hạnh phúc khi con gái tìm được bến đỗ bình yên ẢNH: NVCC

Bà Trang yên tâm khi thấy con gái tìm được người bạn đời biết thấu hiểu, tôn trọng và sẵn sàng đồng hành qua mọi vui buồn. Trước khi con gái về nhà chồng, bà Trang xúc động dặn dò chứa đựng trọn vẹn sự đúc kết của một người phụ nữ đã đi qua 30 năm hôn nhân.