300 khán giả Trung Quốc có lối đi riêng vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam

Mặc dù Trưởng Ban tổ chức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có nhận xét tốt về chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình, đạt yêu cầu phục vụ tổ chức trận đấu nhưng theo ý kiến của Ban tổ chức trận đấu, 1 số khu vực của Khu liên hợp vẫn chưa tạo được cảnh quan đẹp mắt do chưa được vệ sinh sạch sẽ.

Lãnh đạo Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình đã cho biết, do khối lượng công việc quá lớn nên chưa thể hoàn tất ngay trong ngày 31.1 và đến sáng ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần) sẽ tiếp tục bố trí nhân công để dọn dẹp 1 số khu vực còn đang dang dở.

Theo báo cáo của ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sẽ có khoảng 6.000 khán giả Việt Nam và 300 khán giả Trung Quốc đến sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu Việt Nam – Trung Quốc. Số khán giả Trung Quốc sẽ được bố trí lối đi riêng và vào cửa 10. Đại diện Công an Hà Nội thông tin sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đặc biệt là VFF để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho trận đấu. Lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo phải có các phương án khác nhau để bảo vệ trước, trong và sau trận đấu.





Sở Y tế Hà Nội sẽ kết hợp với Ban tổ chức trận đấu để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Quận Nam Từ Liêm sẽ cử 200 chiến sĩ cảnh sát cùng tham gia, hướng dẫn khán giả vào sân. Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, vì trận đấu diễn ra vào ngày 1 Tết Âm lịch nên công tác chuẩn bị cần phải kỹ hơn.

Ngày 30.1, AFC đã chính thức đồng ý cho Hội Cổ động viên Việt Nam (VGS) được mang đại kỳ 3.000 m2 vào sân Mỹ Đình.