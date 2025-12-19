3.373 tỉ đồng xây khu công nghiệp tích hợp AI của Shark Lê Hùng Anh

Sáng nay 19.12, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng phân khu B Khu công nghiệp (KCN) Nam Thăng Bình.

Dự án do Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BIN Corporation của ông Lê Hùng Anh (Shark Lê Hùng Anh) làm chủ đầu tư.

Phối cảnh nhà xưởng phân khu B (KCN Nam Thăng Bình) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án KCN Nam Thăng Bình được triển khai tại 2 xã Thăng Trường và Thăng Điền, trên diện tích gần 350 ha, tổng mức đầu tư 3.373 tỉ đồng. Trước đó, dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5.2025, thời hạn hoạt động không quá 70 năm kể từ ngày được chấp thuận.

Theo định hướng quy hoạch, KCN Nam Thăng Bình được phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và vận hành. Dự án ưu tiên thu hút các ngành nghề mang tính cộng sinh, giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, tăng mật độ cây xanh; đồng thời tập trung sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh hạ tầng sản xuất, KCN Nam Thăng Bình sẽ tập trung thu hút các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử; công nghiệp chế biến sâu từ silica; chế biến dược liệu và các sản phẩm nông nghiệp, nông sản địa phương phục vụ xuất khẩu.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation, cho biết KCN Nam Thăng Bình sẽ không đi theo mô hình khu công nghiệp truyền thống mà ngay từ đầu định hướng xây dựng một khu công nghiệp sinh thái - công nghệ - năng lượng.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội, Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ triển khai hệ thống điện mặt trời quy mô lớn, kết hợp lưu trữ năng lượng bằng BESS nhằm chủ động nguồn điện sạch, ổn định và giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Trên nền tảng đó, dự án sẽ phát triển Trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI, biến Nam Thăng Bình thành "cái nôi" cho các sản phẩm, giải pháp và doanh nghiệp AI trong tương lai.

Đặc biệt, các trung tâm dữ liệu AI tại đây sẽ được kết nối với Trung tâm dữ liệu AI mà BIN Corporation đang chuẩn bị đầu tư tại Texas (Hoa Kỳ) với quy mô công suất dự kiến lên đến 400 MW; hình thành một hệ sinh thái dữ liệu - công nghệ xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hạ tầng AI toàn cầu ngay trong nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội, cho rằng KCN Nam Thăng Bình không thể phát triển theo lối mòn của các khu công nghiệp truyền thống mà phải đặt tư duy "hạ tầng thông minh" lên hàng đầu.

Dự án sẽ trở thành nơi hội tụ của dữ liệu, kết nối vạn vật và quản trị bằng AI; trở thành mắt xích quan trọng kết nối miền Trung với các trung tâm sản xuất lớn trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu, xóa nhòa ranh giới địa lý, biến miền Trung thành một trung tâm công nghệ và logistics hiện đại.

Bấm nút khởi công dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Đức Hải cũng nhấn mạnh cam kết của Đảng và Nhà nước về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Do đó, việc dự án định hướng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái là hoàn toàn đúng đắn và cấp thiết.