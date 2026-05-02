3.396 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2.5

Trần Cường
02/05/2026 17:46 GMT+7

Ngày nghỉ thứ 3 trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản 3.396 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cao hơn so với 2 ngày nghỉ trước đó.

Theo thống kê của Cục CSGT Bộ Công an, trong ngày 2.5 (số liệu cập nhật đến 16 giờ 40) toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. Toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

So với ngày 2.5 năm ngoái giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.

Vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2.5 cao hơn so với 2 ngày trước

Về kết quả tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, ngày 2.5 trên cả tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy thông qua quá trình tuần tra kiểm soát trực tiếp, qua hành trình giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tin báo từ quần chúng, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát 17.257 trường hợp, qua đó lập biên bản 14.943 trường hợp.

Trong đó, qua hệ thống giám sát đã phát hiện 1.037 trường hợp vi phạm, gửi thông báo phạt nguội tới 41 trường hợp. Qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.190 trường hợp vi phạm. Qua tin báo từ người dân, mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng tiếp nhận 8 trường hợp và lập biên bản 9 trường hợp.

Quá trình tuần tra kiểm soát trực tiếp, công an các địa phương đã phát hiện, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 40 tỉ đồng; tạm giữ 67 xe ô tô, 3.872 xe mô tô, 260 phương tiện khác; tước 401 giấy phép lái xe và trừ điểm 2.149 trường hợp.

Trong số vi phạm có 3.396 trường hợp nồng độ cồn, 10 trường hợp vi phạm ma túy, 3.596 trường hợp vi phạm tốc độ, 7 trường hợp quá khổ giới hạn, 94 trường hợp dùng điện thoại khi lái xe.

Đây là ngày có vi phạm nồng độ cồn cao nhất trong 3 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa qua. Ngày 30.4 lực lượng chức năng phát hiện 2.104 trường hợp vi phạm nồng độ cồn., ngày 1.5 phát hiện 3.118 trường hợp. 

