Ngày 6.11.2026, Trường cao đẳng (CĐ) Du lịch Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1991-2026), đánh dấu chặng đường phát triển từ một trung tâm đào tạo nghiệp vụ du lịch tại TP.HCM đến cơ sở đào tạo chuyên ngành với hơn 3.500 sinh viên chính quy đang theo học.

Sinh viên ngành hướng dẫn du lịch và quản trị lữ hành của trường thực hành trên tour Hồng Kông ẢNH: NTCC

Đưa thực tiễn nghề nghiệp vào chương trình đào tạo

Thành lập từ 1991, tiền thân của trường là Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ du lịch Sài Gòn, do cố Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bội Quỳnh sáng lập. Khởi đầu với hai phòng học và một ngành hướng dẫn du lịch, đến nay trường đào tạo 4 ngành trình độ cao đẳng gồm quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch và kỹ thuật chế biến món ăn.

Việc học các kiến thức và nghiệp vụ du lịch không chỉ diễn ra trong lớp. Sinh viên hướng dẫn du lịch và quản trị lữ hành thực hành nghiệp vụ qua những chuyến đi tour thực tế, từ các tuyến ngắn ngày đến hành trình xuyên Việt dài ngày và các tour nước ngoài. Trong khi đó, sinh viên quản trị khách sạn rèn luyện kỹ năng tại hệ thống phòng thực hành nghiệp vụ; ngành kỹ thuật chế biến món ăn dành đến 90% thời lượng cho thực hành.

Đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương (Đại diện phía nam) trao tặng bằng khen của Bộ VH-TT-DL cho tập thể Trường CĐ Du lịch Sài Gòn ẢNH: NTCC

Bên cạnh đó, các cuộc thi như Ý tưởng khởi nghiệp du lịch, Đấu thầu chương trình du lịch hay STC Hospitality Leader còn đưa sinh viên vào những tình huống nghề nghiệp thực tế, với sự tham gia đánh giá, hướng dẫn trực tiếp từ doanh nghiệp.

Mở rộng hợp tác, chuẩn bị nhân lực cho thị trường quốc tế

Để sinh viên tiếp cận tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế ngay trong quá trình học, Trường CĐ Du lịch Sài Gòn tăng cường kết nối với các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thông qua hợp tác với Marriott International và các chương trình hướng nghiệp cùng The Ascott Limited, sinh viên được tìm hiểu quy trình vận hành, tiêu chuẩn dịch vụ và yêu cầu tuyển dụng tại các thương hiệu quốc tế. Việc tham gia chương trình quản trị du lịch, khách sạn theo mô hình Thụy Sĩ của trường cũng giúp sinh viên được cập nhật phương pháp đào tạo, bổ sung kiến thức về quản trị và vận hành bền vững, từ đó chuẩn bị cho người học khả năng làm việc trong môi trường dịch vụ quốc tế.

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, nhấn mạnh: "Việc đưa năng lực số, du lịch xanh vào chương trình là yếu tố quan trọng với mong muốn cung cấp đội ngũ nhân lực vững nghề, có ngoại ngữ, biết ứng dụng công nghệ và có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng. Đó cũng là cách để sinh viên Du lịch Sài Gòn tự tin gia nhập thị trường lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam trong tương lai".