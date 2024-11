4 bài tập cần tránh và 3 bài tập cực tốt cho người huyết áp cao

Một số bài tập cần tránh khi bị huyết áp cao vì làm tăng nhịp tim và huyết áp quá nhanh, gây ra những rủi ro nguy hiểm cho sức khỏe, theo trang tin sức khỏe Healthshots.



4 bài tập người huyết áp cao cần tránh

Đầu tiên, người huyết áp cao hoặc bệnh tim cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu tập luyện. Mặc dù tập thể dục thường có lợi cho việc hạ huyết áp, nhưng một số loại bài tập có thể gây căng thẳng quá mức cho tim. Sau đây là 4 bài tập người huyết áp cao nên tránh:

Các bài tập năng động thường chuyển động nhanh và thay đổi hướng, như bài tập chống đẩy hoặc nhảy bật cóc. Chúng có thể gây ra những biến động đột ngột về huyết áp ẢNH: PEXELS

1. Nâng tạ nặng. Bài tập này có thể khiến huyết áp tăng đột biến. Khi nâng vật quá nặng, cơ thể sẽ tự nhiên nín thở, một hiện tượng được gọi là động tác Valsalva. Điều này tạm thời hạn chế lưu lượng máu, dẫn đến tăng áp lực nguy hiểm, có thể gây nguy hiểm cho người huyết áp cao, theo nghiên cứu được công bố trên the Journal of Cardiovascular Development and Disease. Nếu vẫn muốn tập tạ, hãy chọn tạ nhẹ hơn để an toàn hơn nhưng vẫn hiệu quả.

2. Tập luyện ngắt quãng cường độ cao (HIIT). Các bài tập HIIT bao gồm xen kẽ giữa các đợt hoạt động ngắn, mạnh và nghỉ ngơi - mặc dù có những lợi ích về tim mạch, nhưng cường độ cực cao có thể khiến huyết áp tăng đột biến trong khi tập. Thực tế, đối với những bệnh nhân ít vận động và không quen với các bài tập HIIT, nó có thể làm tăng mạnh nguy cơ đột tử do tim hoặc nhồi máu cơ tim cấp tính, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sports Health.

3. Chạy nước rút cường độ cao. Giống như HIIT, chạy nước rút đặt ra những yêu cầu đột ngột và cao đối với hệ thống tim mạch. Khi chạy nước rút, nhịp tim và mức huyết áp tăng vọt. Chuyên gia thể dục Mukul Nagpaul, đang làm việc tại Ấn Độ, giải thích rằng: Nỗ lực nhanh chóng và mạnh mẽ buộc tim phải bơm máu nhanh, làm tăng áp lực trong động mạch. Đối với những người bị huyết áp cao, điều này có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim.

4. Các bài tập năng động. Các bài tập năng động thường chuyển động nhanh và thay đổi hướng, như bài tập chống đẩy hoặc nhảy bật cóc. Chúng có thể gây ra những biến động đột ngột về huyết áp. Tim liên tục điều chỉnh theo những nhu cầu thay đổi, điều này có thể đặc biệt khó khăn đối với người bị tăng huyết áp, chuyên gia Nagpaul nói.

Ngoài ra, cũng nên tránh các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù, lặn biển hoặc Squash - môn thể thao cường độ cao, nhịp độ nhanh đòi hỏi những chuyển động nhanh và bùng nổ năng lượng đột ngột - có thể gây nhiều căng thẳng cho tim và khiến huyết áp tăng đột ngột do các chuyển động nhanh và mạnh. Môn thể thao cường độ cao có thể trở nên quá sức đối với người bị tăng huyết áp, vì vậy nên tránh.

3 bài tập cực tốt cho người huyết áp cao

Đối với những người bị huyết áp cao, những bài tập sau đây có thể giúp kiểm soát và thậm chí làm giảm huyết áp:

Kiểm tra huyết áp ẢNH: PEXELS

1. Bài tập aerobic: Các hoạt động như đi bộ, đạp xe và bơi lội rất tốt cho những người huyết áp cao. Chúng thúc đẩy lưu lượng máu ổn định, tăng cường hệ thống tim mạch và giúp hạ huyết áp theo thời gian.

2. Tập luyện sức mạnh: Các bài tập sức bền nhẹ, như nâng tạ nhẹ hoặc dây kháng lực, có thể có lợi khi thực hiện với kỹ thuật phù hợp và cường độ vừa phải. Chỉ sử dụng tạ nhẹ hơn để tránh căng thẳng quá mức.

3. Yoga: Các tư thế yoga nhẹ nhàng có thể giúp thư giãn tâm trí và cơ thể, giảm căng thẳng, có liên quan đến huyết áp cao. Các tư thế tập trung vào hơi thở và kéo giãn đặc biệt hữu ích, theo Healthshots.