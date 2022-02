4 chế độ ăn kiêng giảm cân tốt nhất cho năm 2022

Trong số vô số các phương pháp giảm cân độc đáo, dưới đây là một số lựa chọn hàng đầu bền vững, thực tế, cân bằng và được 100% chuyên gia dinh dưỡng của Eat This, Not That! bầu chọn.

1. Chế độ ăn Địa Trung Hải (Mediterranean Diet)

Chế độ ăn bắt chước nhiều người sống dọc theo bờ biển Địa Trung Hải ăn - nghĩ rằng dầu ô liu, các loại hạt, rau và ngũ cốc nguyên hạt - là một trong những chế độ ăn kiêng phổ biến nhất hiện nay.

Mặc dù hầu hết các dữ liệu xung quanh chế độ ăn kiêng này có liên quan chặt chẽ đến các kết quả như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện nhận thức, nhưng sau đó nó cũng có thể dẫn đến giảm cân.

Và mặc dù theo chế độ ăn kiêng này dẫn đến giảm cân tương tự như các chế độ ăn kiêng phổ biến khác (như chế độ ăn kiêng low-carb), việc tuân theo chế độ ăn kiêng này có thể hỗ trợ sức khỏe của bạn theo nhiều cách - và một cách ngon miệng nữa, theo Eat This, Not That!

2. Chế độ ăn kiêng linh hoạt (Flexitarian Diet)

Được tạo ra bởi chuyên gia dinh dưỡng Dawn Jackson Blatner, chế độ ăn kiêng linh hoạt kết hợp các khái niệm theo chế độ ăn kiêng với việc bao gồm một lượng vừa phải các sản phẩm động vật.

Các khái niệm và hướng dẫn của chế độ ăn kiêng này được trình bày chi tiết trong cuốn sách The Flexitarian Diet của chuyên gia Blatner.

Cùng với các hướng dẫn về nguồn protein, chế độ ăn kiêng này đề nghị mọi người hạn chế đường bổ sung và thực phẩm chế biến quá kỹ có giá trị dinh dưỡng thấp.

Dữ liệu cho thấy những người theo chế độ ăn kiêng này dường như có nhiều lợi ích hơn trong việc kiểm soát cân nặng so với những người không ăn kiêng.

Theo chế độ ăn kiêng linh hoạt - về cơ bản là một chế độ ăn kiêng với một lượng nhỏ protein động vật - có thể mang lại lợi ích quản lý cân nặng đồng thời có thể giúp họ thỉnh thoảng thưởng thức một miếng thịt bò nạc hoặc một quả trứng luộc với các yếu tố tuân thủ.

3. Chế độ ăn WW

WW (trước đây là Weight Watchers) cá nhân hóa kế hoạch dinh dưỡng của bạn dựa trên một loạt câu hỏi.





Những người tham gia cũng có quyền truy cập hỗ trợ thông qua ứng dụng WW, các hội thảo và kế hoạch cung cấp các kỹ thuật thay đổi hành vi.

Chương trình này không có thực phẩm nào là vượt quá giới hạn.

Mỗi người tham gia nhận được một ngân sách "điểm" duy nhất và danh sách thực phẩm không cho điểm, nên thật tuyệt khi chương trình này không áp dụng phương pháp "một kích thước phù hợp cho tất cả".

4. Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic (Mayo Clinic Diet)

Mục tiêu của Mayo Clinic Diet là xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh.

Để tuân theo chế độ ăn kiêng này, bạn bắt đầu với giai đoạn "Giảm béo" trong hai tuần, trong đó bạn thêm 5 thói quen, phá vỡ 5 thói quen và thực hiện 5 thói quen thưởng tùy chọn nếu bạn chọn.

Sau hai tuần khởi động, giai đoạn "Trực tiếp" bắt đầu. Trong giai đoạn này, bạn sẽ tập trung vào những thói quen bền vững.

Khi tuân theo chế độ ăn kiêng này, mọi người cũng có thể sử dụng ứng dụng Mayo Clinic Diet, ứng dụng này chứa các tùy chọn kế hoạch bữa ăn, công cụ theo dõi thực phẩm và cơ sở dữ liệu các công thức nấu ăn.

Hướng dẫn chế độ ăn uống được cung cấp, với sự trợ giúp của kim tự tháp thực phẩm độc đáo của họ, làm nổi bật loại thực phẩm nào nên ăn thường xuyên hơn những loại khác.

Một bài kiểm tra tâm lý, các bài tập thể dục tại nhà, một công cụ tối ưu hóa thói quen và các tính năng hữu ích khác cũng được bao gồm.

Thực tế là chế độ ăn kiêng này tập trung vào việc phát triển những thói quen tốt và bền vững hy vọng sẽ theo dõi mọi người trong thời gian dài đã biến giấc mơ của một chuyên gia dinh dưỡng thành hiện thực.

Có được những thói quen mới thay vì chỉ tuân theo một kế hoạch bữa ăn có thể giúp mọi người có được kết quả lâu dài, theo Eat This, Not That!