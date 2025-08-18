4 'chiến binh' Ford chiếm phần lớn thị phần tại Việt Nam

Tròn 30 năm kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, Ford hiện là một trong những hãng xe đến từ Mỹ đẩy mạnh nhiều hoạt động, từ quy mô nhà máy lắp ráp ô tô cho đến mạng lưới kinh doanh trên cả nước. Xuất phát điểm từ năm 1995 với 3 đại lý, hiện Ford đã mở rộng mạng lưới 56 đại lý khắp cả nước, vận hành nhà máy tại Hải Dương với khả năng xuất xưởng khoảng 40.000 xe mỗi năm.

Sau 30 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Ford gặt hái được nhiều công

ẢNH: FORD

Theo xu hướng và nhu cầu thị hiếu, hãng xe Mỹ trải qua nhiều giai đoạn thay đổi chiến lược sản phẩm, định hướng kinh doanh. Ở giai đoạn xe gầm thấp được người Việt ưa chuộng, Ford Laser, Mondeo trở thành mẫu xe chiến lược. Bước sang giai đoạn thị trường ưa chuộng xe gầm cao, Ford tập trung sản xuất, phân phối SUV, crossover đa dụng và xe bán tải.

Thành tựu lớn nhất sau 30 năm không chỉ nằm ở chiến lược sản phẩm, mà còn ở việc từng mẫu xe của Ford đang chiếm giữ phần lớn thị phần ở các phân khúc trọng điểm.

Bốn "trụ cột" của Ford tại Việt Nam hiện nay

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong nửa đầu năm 2025, Ford bàn giao 21.700 xe đến tay người dùng, doanh số tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 6 mẫu xe phân phối hiện nay, có đến 4 "con gà đẻ trứng vàng" ở từng phân hạng xe.

Ford Territory bán chạy thứ 2 phân khúc crossover cỡ trung sau 6 tháng đầu năm 2025 ẢNH: CHÍ TÂM

Hút khách nhất phân khúc xe bán tải cỡ trung, Ford Ranger đạt doanh số 7.785 xe trong nửa đầu năm 2025, chiếm 67% thị phần và cũng là mẫu xe bán tải duy nhất lọt vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Ở phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Everest giữ vững vị trí số 1 phân khúc với 5.134 xe, chiếm 73% thị phần trong hai quý đầu năm nay.

Ở phân khúc xe thương mại chở khách, Ford Transit có lượng xe bán ra đạt 3.020 chiếc sau 6 tháng đầu năm 2025, chiếm tới 78% thị phần. Cuối cùng, Ford Territory tuy không dẫn đầu phân khúc crossover cỡ trung nhưng vẫn xếp ở vị trí thứ 2, xếp sau Mazda CX-5. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 có 5.630 chiếc Territory bàn giao đến tay người dùng, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự ổn định doanh số ở cả bốn mẫu xe cho thấy, chiến lược sản phẩm của Ford tại Việt Nam theo hướng tập trung. Thay vì cạnh tranh trên quá nhiều "mặt trận", hãng xe Mỹ đầu tư mạnh mẽ vào những phân khúc xe được người Việt quan tâm hiện nay để thúc đẩy doanh số.

Mustang Mach-E, ô tô điện đầu tiên của Ford trình làng thị trường Việt Nam

ẢNH: CHÍ TÂM

Trước đây, người Việt chỉ biết đến Ford với những dòng xe dùng động cơ đốt trong, nhất là xe máy dầu (diesel). Trong kỷ nguyên điện hóa theo hướng chuyển đổi xanh của Chính phủ, Ford chính thức trình làng mẫu SUV điện - Mustang Mach-E. Đây là ô tô điện đầu tiên được Ford phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam sau 30 năm đặt chân vào Việt Nam.

Định vị ở phân khúc cao cấp hơn so với các mẫu xe phổ thông của Ford hiện nay, đi kèm mức giá niêm yết 2,599 tỉ đồng, dường như Mustang Mach-E không đặt quá nhiều kỳ vọng về doanh số. Thay vào đó, đây là bước thăm dò thị trường cũng như thị hiếu người tiêu dùng. Dù vậy, đây cũng là bước đầu trong chiến lược điện hóa của Ford tại Việt Nam trong bối cảnh xu hướng xanh hóa đang lan rộng.