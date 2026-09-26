4 dấu hiệu cảnh báo hạch ở cổ là bất thường

Tuy nhiên, không phải cứ có cục u ở cổ đều là hạch do phản ứng miễn dịch. Một cục u tồn tại lâu, ngày càng lớn, cứng hoặc khó di động sẽ cần đến bệnh viện kiểm tra, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Các hạch bạch huyết sưng do nhiễm trùng thường bắt đầu cải thiện trong khoảng 1–2 tuần ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những dấu hiệu mà người có hạch ở cổ cần đi kiểm tra:

Hạch tồn tại lâu, không nhỏ lại

Hạch sưng do nhiễm trùng có xu hướng nhỏ lại khi nguyên nhân gây bệnh được điều trị. Các hạch sưng do nhiễm trùng thường cải thiện trong khoảng 1–2 tuần, bà Meredith Goodwin, bác sĩ chuyên khoa y học gia đình tại bang California (Mỹ), cho biết.

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cũng khuyến nghị nên đi khám nếu hạch xuất hiện không rõ nguyên nhân, tiếp tục lớn lên hoặc vẫn tồn tại trong khoảng 2–4 tuần. Điều này không có nghĩa cứ nổi hạch quá 2 tuần là ung thư. Một số tình trạng nhiễm trùng hoặc viêm vẫn có thể khiến hạch tồn tại lâu hơn.

Hạch ngày càng lớn

Một hạch hình thành do phản ứng với nhiễm trùng sẽ tăng kích thước trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu nhận thấy sau một thời gian, hạch không giảm kích thước mà tiếp tục lớn lên thì không được chủ quan.

Không phải mọi cục u lên ở cổ đều là sưng hạch bạch huyết. Cục u ở khu vực này cũng có thể do vấn đề về tuyến giáp, tuyến nước bọt hoặc các mô khác. Nếu một cục u mới xuất hiện và không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi lớn dần, bác sĩ có thể kiểm tra vùng đầu, cổ, miệng và họng để tìm nguồn gốc.

Hạch cứng, chắc

Ngoài kích thước, cảm giác khi sờ vào cục u ở cổ cũng là một yếu tố quan trọng. Một cục u có cảm giác cứng hoặc chắc, đặc biệt nếu khó di chuyển khi ấn nhẹ, cần được kiểm tra kỹ hơn.

Các hạch cứng, phát triển nhanh hoặc khó di động có thể xuất hiện ở các căn bệnh như ung thư hạch và một số loại ung thư khác. Người trưởng thành nên đi khám nếu cục u ở cổ cứng, chắc, cố định với mô xung quanh hoặc có kích thước lớn hơn 1,5 cm.

Hạch cổ kèm triệu chứng bất thường

Hạch cổ cần được sớm đi khám nếu xuất hiện cùng các triệu chứng như sốt kéo dài, đổ mồ hôi nhiều về đêm, sụt cân không rõ nguyên nhân, ho dai dẳng hoặc mệt mỏi bất thường. Những biểu hiện này có thể xuất hiện trong nhiều bệnh khác nhau, từ nhiễm trùng, bệnh viêm đến một số bệnh ung thư.

Khi khám, bác sĩ sẽ xem xét thời điểm khối xuất hiện, tốc độ thay đổi kích thước, vị trí, độ chắc và khả năng di động. Bác sĩ đôi khi cũng kiểm tra miệng, họng, tai và các vùng khác ở đầu, cổ để tìm nguyên nhân, theo Healthline.