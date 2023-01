4 dấu hiệu trên cơ thể cảnh báo phải giảm cân càng sớm càng tốt

Khi đó, để đảm bảo sức khỏe, người bị thừa cân cần phải giảm cân càng sớm càng tốt. Nỗ lực giảm cân sẽ sớm có kết quả nếu kết hợp giữa ăn kiêng và tập luyện đều đặn, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Những người thừa cân cần phải giảm cân khi thấy các dấu hiệu sau:

Huyết áp cao

Một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất của người thừa cân là cao huyết áp. Tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch và bệnh thận.

Dù có nhiều loại thuốc giúp điều trị huyết áp cao nhưng một trong những điều quan trọng nhất vẫn là phải giảm cân. Nếu bác sĩ chẩn đoán bạn đã bị huyết áp cao thì đây là lúc phải giảm cân càng sớm càng tốt.

Nồng độ cholesterol trong máu cao

Những người thừa cân, béo phì cần phải xét nghiệm máu để kiểm tra các vấn đề sức khỏe như tiền tiểu đường, tiểu đường và nồng độ cholesterol trong máu có cao hay không.





Tiểu đường và nồng độ cholesterol cao là những bệnh mạn tính có thể gây tổn thương thận, dây thần kinh và mắt. Tin vui là cả hai tình trạng này đều có thể được kiểm soát hiệu quả bằng cách giảm cân.

Cảm thấy áp lực của trọng lượng cơ thể

Trọng lượng quá khổ sẽ gây áp lực lớn lên cơ thể, gây cảm giác nặng nề. Khớp và cột sống sẽ chịu nhiều áp lực hơn. Các khối cơ cũng phải làm việc nhiều hơn để duy trì tư thế, vận động cũng sẽ khó khăn.

Do đó, thừa cân có thể dẫn đến các cơn đau ở đầu gối, lưng dưới và nhiều nơi khác. Cách tốt để giảm tình trạng này là giảm cân và duy trì tập luyện thường xuyên.

Khó khăn hơn với các hoạt động hằng ngày

Khi bạn bỗng dưng cảm thấy cân nặng của mình đang khiến việc hoàn thành các hoạt động bình thường trở nên khó khăn hơn thì đó là lúc phải giảm cân.

Chẳng hạn, trước đây bạn có thể đi bộ và leo cầu thang là dễ dàng. Nhưng gần đây, việc tăng cân khiến các hoạt động này mau mệt, phải thở hổn hển dù trước đây không có. Đây là lúc các biện pháp giảm cân cần sớm thực hiện, theo Eat This, Not That!.