4 hội chứng lạ: Từ thay đổi giọng nói đến thèm ăn thứ không phải thực phẩm

Một số bệnh hiếm gặp có thể gây ra những biểu hiện khiến người xung quanh khó tin, từ thay đổi giọng nói bất thường đến hành vi ăn những thứ không phải thực phẩm. Dù ít gặp, các tình trạng này đều có cơ sở y khoa và cần được nhận biết để thăm khám, điều trị phù hợp, theo Prevention.

Hội chứng giọng nước ngoài

Hội chứng giọng nước ngoài (Foreign Accent Syndrome - FAS) khiến cách phát âm, nhịp điệu và ngữ điệu của một người thay đổi rõ rệt, làm người nghe có cảm giác họ đang nói bằng giọng của một quốc gia khác.

Tình trạng này rất hiếm gặp và có thể xuất hiện sau đột quỵ, chấn thương não hoặc do một số bệnh lý thần kinh. Người mắc không thực sự học hay chuyển sang sử dụng một ngôn ngữ mới, mà sự thay đổi trong cách điều khiển lời nói khiến giọng phát âm nghe khác thường, theo Cleveland Clinic.

Theo Tổ chức Quốc gia về Bệnh hiếm gặp của Mỹ (NORD), hội chứng ma cà rồng là một dạng rối loạn di truyền hiếm gặp khiến cơ thể đặc biệt nhạy cảm với tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời và một số nguồn sáng nhân tạo ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Rối loạn nhổ tóc

Rối loạn nhổ tóc (Trichotillomania) là tình trạng người mắc liên tục có thôi thúc nhổ tóc hoặc lông trên cơ thể và gặp khó khăn khi cố gắng kiểm soát hành vi này.

Người bệnh có thể nhổ tóc ở da đầu, lông mày hoặc những vùng khác, gây rụng tóc từng mảng và ảnh hưởng đến ngoại hình, tâm lý cũng như sinh hoạt.

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng này thuộc nhóm rối loạn ám ảnh cưỡng chế và các rối loạn liên quan. Bệnh thường khởi phát trong giai đoạn thiếu niên, có thể gặp ở cả nam và nữ. Liệu pháp tâm lý, đặc biệt là liệu pháp nhận thức - hành vi, có thể giúp người bệnh kiểm soát thôi thúc nhổ tóc.

Hội chứng ăn những thứ không phải thực phẩm

Pica là rối loạn ăn uống khiến người mắc có cảm giác thôi thúc ăn những thứ không có giá trị dinh dưỡng, chẳng hạn đất, giấy, đá... Tình trạng này thường gặp ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và cũng có thể xuất hiện ở người trưởng thành. Trong một số trường hợp, Pica liên quan đến thiếu sắt hoặc kẽm.

Việc ăn những chất không phải thực phẩm có thể gây nhiều hậu quả tùy loại và lượng chất được tiêu thụ, như tổn thương răng, táo bón, tắc ruột hoặc ngộ độc. Người có biểu hiện này nên được thăm khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Hội chứng ma cà rồng (khô da sắc tố)

Bệnh khô da sắc tố (Xeroderma Pigmentosum - XP) là một dạng rối loạn di truyền hiếm gặp khiến cơ thể đặc biệt nhạy cảm với tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời và một số nguồn sáng nhân tạo.

Theo Tổ chức Quốc gia về Bệnh hiếm gặp của Mỹ (NORD), người mắc bệnh có nguy cơ ung thư da cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Da có thể xuất hiện tổn thương sau thời gian tiếp xúc với tia UV rất ngắn. Bệnh cũng có thể gây tổn thương mắt và các vấn đề thần kinh ở một số trường hợp.

Do phải hạn chế tối đa tiếp xúc với ánh nắng, người bệnh thường được ví như ma cà rồng. Tuy nhiên, đây chỉ là tên gọi phổ biến, không phải tên y khoa của bệnh.

Dù có biểu hiện khác thường, những hội chứng trên đều là tình trạng sức khỏe có thật. Khi nhận thấy những thay đổi bất thường về hành vi, vận động hoặc lời nói, người bệnh nên đi khám để được đánh giá và xác định nguyên nhân.