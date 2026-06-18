4 loại trái cây mà người mỡ máu cao nên hạn chế

Điều này không có nghĩa là phải kiêng hoàn toàn trái cây. Thực tế, nhiều tổ chức tim mạch lớn vẫn khuyến khích người tăng mỡ máu nên duy trì thói quen ăn trái cây mỗi ngày, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Người có mỡ máu cao nên hạn chế ăn nhiều mít và sầu riêng ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Điều cần lưu ý là hãy chọn loại trái cây phù hợp và ăn với khẩu phần phù hợp. Nguyên nhân là do một số loại trái cây chứa nhiều đường tự nhiên hoặc dễ khiến chúng ta ăn quá mức mà không nhận ra, chuyên gia dinh dưỡng Tracy Parker thuộc tổ chức từ thiện tim mạch British Heart Foundation (Vương Quốc Anh) cho biết.

Dưới đây là những loại trái cây mà người mỡ máu cao nên hạn chế ăn, không phải vì chúng làm tăng cholesterol mà do ăn quá nhiều sẽ khiến khó kiểm soát cholesterol và ảnh hưởng sức khỏe tổng thể.

Sầu riêng

Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy đặc trưng. Tuy nhiên, xét về mặt dinh dưỡng, đây là loại trái cây chứa lượng calo nhiều hơn đáng kể so với nhiều loại trái cây phổ biến khác.

Một vài múi sầu riêng nhỏ có thể phù hợp trong chế độ ăn cân bằng. Thế nhưng, ăn liên tục với số lượng lớn lại là điều cần tránh.

Mít chín

Mít chín có vị ngọt hấp dẫn và rất dễ ăn nhiều. Một số người có thể ăn hết cả đĩa mít chỉ trong thời gian ngắn mà không nhận ra lượng lớn đường và calo đã hấp thu.

Mít không chứa cholesterol và cũng không có bằng chứng cho thấy loại quả này trực tiếp làm tăng mỡ máu. Tuy nhiên, lượng tinh bột và đường tự nhiên trong mít khá cao. Nếu ăn quá nhiều, tổng calo hấp thu trong ngày sẽ tăng lên, từ đó ảnh hưởng đến kiểm soát cân nặng và chất béo trung tính trong máu.

Người mỡ máu cao không cần loại bỏ mít khỏi thực đơn. Thay vào đó, nên ăn với khẩu phần vừa phải, tránh ăn liên tục nhiều múi trong cùng một lần và không nên ăn mít ngay sau bữa ăn quá no.

Xoài chín

Xoài chín là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C và nhiều hợp chất chống ô xy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, do vị ngọt dễ chịu, nhiều người thường ăn với số lượng lớn mà không chú ý đến khẩu phần.

Với người có chất béo trung tính trong máu cao hoặc đang giảm cân, kiểm soát lượng xoài ăn vào vẫn rất cần thiết. Một khẩu phần vừa phải 100 - 150 gram phần thịt xoài sẽ giúp tận dụng được giá trị dinh dưỡng của xoài mà không làm tăng đáng kể tổng lượng calo nạp vào.

Vải

Vải là loại trái cây quen thuộc vào mùa hè với hương vị ngọt thanh và mọng nước. Tuy nhiên, đây cũng là loại quả khiến nhiều người khó dừng lại sau vài quả đầu tiên.

Giống như mít hay xoài, vải không chứa cholesterol và không có bằng chứng cho thấy ăn vải ở mức hợp lý sẽ làm tăng cholesterol máu. Dù vậy, lượng đường tự nhiên trong vải tương đối cao, đặc biệt khi tiêu thụ với số lượng lớn.

Do đó, những người có mỡ máu cao nên ăn chậm, chia nhỏ lượng ăn và kết hợp với chế độ ăn cân bằng. Cách này sẽ giúp hạn chế nguy cơ nạp quá nhiều calo, theo Eating Well.