4 loại ung thư âm thầm phát triển mà không gây đau hay sụt cân

Điều này khiến khó phát hiện bệnh. Trên thực tế, nhiều người mắc ung thư chỉ đi khám khi các dấu hiệu bất thường đã xuất hiện. Đáng chú ý, một số loại ung thư có triệu chứng ban đầu rất mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ung thư thận có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là các loại ung thư có thể âm thầm phát triển mà không gây đau hay sụt cân trong giai đoạn đầu:

Ung thư tuyến tụy

Ung thư tuyến tụy là một trong những bệnh ung thư khó phát hiện sớm vì khối u thường không gây ra biểu hiện bất thường khi còn nhỏ. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), bệnh thường không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng ở giai đoạn đầu. Các triệu chứng thường chỉ xuất hiện khi khối u phát triển hoặc lan sang những cơ quan khác.

Bác sĩ phẫu thuật ung thư Bret Schipper, làm việc tại Viện Ung thư Hartford HealthCare (Mỹ), cho biết một trong những nguyên nhân khiến bệnh khó phát hiện là tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng, phía sau dạ dày. Do đó, những khối u nhỏ thường không gây đau hoặc không được phát hiện qua thăm khám thông thường. Người bệnh vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường và không phát hiện cân nặng thay đổi.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh mới nhận thấy đau vùng bụng trên, đôi khi lan ra sau lưng, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu. Một số trường hợp còn bị ngứa da, chán ăn, buồn nôn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng thường bắt đầu từ những polyp hình thành trên niêm mạc đại tràng hoặc trực tràng. Đây là những khối tế bào phát triển bất thường, một số loại sẽ tiến triển thành ung thư.

Đáng chú ý, polyp và ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu thường không gây triệu chứng. Người bệnh vẫn đi tiêu bình thường, không đau bụng hay sụt cân.

Khi khối u phát triển, những bất thường trong thói quen đại tiện sẽ xuất hiện. Người bệnh bị táo bón, tiêu chảy kéo dài, phân nhỏ hơn bình thường hoặc thường xuyên có cảm giác đi tiêu không hết.

Ung thư thận

Ung thư thận, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào thận, có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài. Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) cho biết bệnh thường không gây triệu chứng ở giai đoạn đầu.

Do thận nằm sâu bên trong ổ bụng, những khối u nhỏ khó được phát hiện qua thăm khám thông thường. Thậm chí, một số khối u có thể phát triển khá lớn mà người bệnh vẫn không cảm thấy đau hoặc nhận thấy dấu hiệu bất thường.

Ung thư gan

Ung thư gan phát triển mà không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Khi khối u còn nhỏ, người bệnh thường khó nhận biết. Gan nằm phần lớn dưới khung xương sườn bên phải nên các khối u nhỏ cũng khó được phát hiện khi thăm khám thông thường.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể cảm thấy đau hoặc khó chịu ở vùng bụng trên bên phải. Một số người bị bụng to lên do tích tụ dịch, buồn nôn, chán ăn hoặc nhanh no dù chỉ ăn một lượng thức ăn nhỏ. Ngoài ra, vàng da, vàng mắt, ngứa da, dễ bầm tím và mệt mỏi cũng xuất hiện. Sụt cân không chủ ý là dấu hiệu có thể gặp khi bệnh đã tiến triển, theo Medical News Today.