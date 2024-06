4 lợi ích sức khỏe của thơm được khoa học chứng minh

Thơm mang vị chua ngọt tự nhiên và chứa hàm lượng dồi dào vitamin C, A, E cùng nhiều loại khoáng chất khác. Thơm có thể ăn tươi, làm nước ép hoặc dùng làm nguyên liệu cho các món ăn đều tốt, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Các dưỡng chất trong trái thơm không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn ngăn ngừa ung thư PEXELS

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của thơm được khoa học chứng minh gồm:

Giàu vitamin C

Một trong những chất dinh dưỡng dồi dào nhất trong thơm vitamin C. Một chén thơm chứa khoảng 80 mg vitamin C. Trong khi đó, lượng vitamin C mỗi ngày khuyến nghị cho người trưởng thành là 75 mg với phụ nữ và 90 mg với đàn ông.

Đây là loại vitamin có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp hệ miễn dịch hoạt động ở trạng thái tối ưu và giúp chống ô xy hóa. Vitamin C cũng có tác dụng kích thích sự phát trưởng và chữa lành khắp cơ thể, chẳng hạn như thúc đẩy quá trình hình thành collagen, nhờ đó giúp da khỏe mạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa

Thơm có chứa bromelain, một loại enzyme được khoa học chứng minh có thể giúp giảm viêm và sưng vùng xoang mũi, đồng thời hỗ trợ làm lành vết thương và vết bỏng. Ngoài ra, loại enzyme cũng giúp cải thiện tiêu hóa. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy bromelain trong dứa có thể giúp giảm triệu chứng của tiêu chảy.

Mangan giúp xương chắc khỏe

Cùng với canxi thì mangan cũng là loại khoáng chất rất cần thiết để duy trì sức khỏe xương. Thơm là một trong những loại trái cây cung cấp nhiều mangan nhất. Một chén thơm có thể cung cấp khoảng 75% giá trị mangan được khuyến nghị mỗi ngày. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh mangan có tác dụng ngăn ngừa loãng xương và cải thiện mật độ xương.

Chống ung thư

Ung thư xảy ra khi các tế bào bất thường trong cơ thể nhân lên và chiếm lấy các mô khỏe mạnh. Không có cách nào giúp ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ ung thư.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, lý tưởng nhất là ăn các thực phẩm có nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như thơm. Các chất chống ô xy hóa này sẽ chống lại các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ ung thư, theo Everyday Health.