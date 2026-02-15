4 nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận năm 2026

Dấu mốc đặc biệt

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt, một "cuộc cách mạng" về tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận khi sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội về dưới "mái nhà chung" Mặt trận nhằm hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư về một hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Đại biểu dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khóa X hồi tháng 1.2026 ẢNH: PV

Sau sắp xếp, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có 29 ban, đơn vị trực thuộc do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, gồm: 9 ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung; 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan; 7 ban tham mưu, giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội; 10 đơn vị sự nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với cấp tỉnh, các cơ quan ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đều xây dựng và thành lập các ban chuyên môn theo hướng dẫn tại Quy định số 301-QĐ/TW ngày 9.6.2025, của Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Trong đó, có 30 tỉnh, thành phố thành lập 10 ban; 3 tỉnh, thành phố thành lập 9 ban (Huế, Lai Châu, Lạng Sơn); 1 tỉnh thành lập 11 ban (Đồng Nai); một số tỉnh thành lập 2 ban tham mưu công tác công đoàn tại địa phương (Ban Công tác Công đoàn; Ban Công đoàn khu công nghiệp).

Đối với cấp xã, ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh/thành phố đã ban hành quyết định công nhận các chức danh trong ban thường trực của 3.321 xã, phường, đặc khu đảm bảo đúng tiến độ, thời gian để triển khai vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định.

Sự tinh gọn này theo bà Hoài, giúp Mặt trận trở nên vững chãi hơn, nơi tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân đều được lắng nghe và tổng hợp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng về chung "mái nhà Mặt trận" sẽ phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời tham gia sâu hơn vào quá trình giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính sách.

Phát huy sức mạnh khi vận hành "mái nhà chung"

Năm 2025, cùng với Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hai lần ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Trung bộ và Nam Trung bộ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà người dân vùng thiên tai, lũ lụt năm 2025 ẢNH: PV

Kết quả, sau 122 ngày phát động, đã có hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17.000 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ, số kinh phí và các sản phẩm đã chuyển về Ban Vận động cứu trợ T.Ư trên 1.442 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31.1.2026, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 4.150 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra; tính đến ngày 7.2.2026 đã phân bổ trên 3.472 tỉ đồng

Các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã có nhiều hành động thiết thực hỗ trợ đồng bào và nhân dân các địa phương khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Hoài nhấn mạnh: "Khi Mặt trận vận hành dưới một "mái nhà chung" thống nhất, vai trò kết nối của Mặt trận không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận tiền hay hàng cứu trợ, mà là kết nối giữa nguồn lực xã hội với nhu cầu thực tế của từng hộ dân".

Từ nguồn lực huy động được, hàng ngàn căn nhà "Đại đoàn kết" đã được sửa chữa và xây mới, sinh kế của người dân được khôi phục, trẻ em được trở lại trường.

Vai trò của Mặt trận còn thể hiện ở việc khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái", tinh thần sẻ chia của chính người dân vùng lũ.

Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung", Mặt trận đã phân bổ trên 280 tỉ đồng cho 8 tỉnh thành thực hiện xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; đồng thời đề xuất Thủ tướng triển khai gói hỗ trợ 34.579 hộ có nhà sửa chữa, 4.000 hộ có nhà xây mới; hỗ trợ 100.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ tại 9 tỉnh miền Trung; hỗ trợ 1.616 hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ, cuốn trôi do thiên tai, bão lũ từ đầu năm 2025 tại 18 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí thực hiện là 479,725 tỉ đồng.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tăng cường hoạt động giám sát để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, trục lợi cá nhân, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện chiến dịch.

Đề xuất MTTQ tham gia sâu rộng trong giám sát, phản biện xã hội

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng chia sẻ 4 nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận năm 2026.

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội XIV của Đảng, nhất là tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện 09 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tháng 12.2025 ẢNH: PV

Trong đó có nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, chính sách để MTTQ và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Xây dựng, phát huy các mô hình "tự quản - tự chủ - tự giám sát" ở cộng đồng dân cư, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân, thực hành phát huy dân chủ tại cơ sở.

Tiếp tục triển khai việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng "Mặt trận số". Thực hiện "tháng nghe dân nói" ở tất cả các cấp, các vùng miền, các đoàn thể, tổ chức trực thuộc Mặt trận.

Triển khai đánh giá bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, coi đây là công cụ quan trọng để đo lường sự đồng thuận và phản ứng của xã hội đối với sự điều hành của chính quyền các cấp.

Thứ ba, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động và phát huy vai trò hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động.

"Để làm được những điều đó, giải pháp mang tính quyết định vẫn là vai trò của đội ngũ cán bộ. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của tổ chức bộ máy tinh gọn đã được sắp xếp trong năm 2025. Mỗi cán bộ Mặt trận phải thấm nhuần tư tưởng "dân là gốc", lấy sự hài lòng và ấm no của nhân dân làm thước đo kết quả công tác", bà Hoài nhấn mạnh.