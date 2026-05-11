4 nhóm rào cản cốt lõi đang hạn chế sự phát triển của kinh tế Điện Biên

Chiều 10.5, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra phiên đối thoại thứ 4 thuộc vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026). Đây đồng thời là phiên đối thoại đầu tiên của VPSF 2026 tại khu vực miền núi phía bắc do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức.

Tham dự chương trình, có anh Đặng Hồng Anh, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026; ông Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, diễn giả, hội viên Hội Doanh nhân trẻ và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Bắc

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Đặng Hồng Anh khẳng định kinh tế tư nhân hiện nay đã được Đảng và Nhà nước xác lập một vị thế mới: không chỉ là động lực quan trọng mà phải là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, VPSF 2026 không chỉ dừng lại ở việc nêu khó khăn mà là nơi cùng Chính phủ và chính quyền địa phương "đồng kiến tạo" các giải pháp chính sách thực chất.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình

Theo anh Đặng Hồng Anh, với vị trí ngã ba biên giới, cửa khẩu quốc tế Tây Trang, lợi thế phát triển cây mắc ca, cà phê, nông nghiệp công nghệ cao, cùng hệ thống di sản lịch sử và văn hóa đặc sắc, Điện Biên có đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Bắc.

Để tận dụng được lợi thế này, Điện Biên cần có những cơ chế đặc thù, ưu tiên khơi thông nguồn lực đất đai và tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết sẽ đóng vai trò cầu nối, trực tiếp tổng hợp và kiến nghị các giải pháp đột phá về thể chế từ thực tiễn Điện Biên lên các bộ, ngành T.Ư để tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Đoạt khẳng định, Điện Biên đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc, lấy kinh tế tư nhân làm động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Đoạt khẳng định Điện Biên đang chuyển mình với khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc

Tỉnh xác định 3 trụ cột phát triển gồm nông nghiệp xanh công nghệ cao, du lịch lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo gắn với hạ tầng chiến lược.

Đồng thời, tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo tinh thần "nhanh hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn".

Tạo đột phá trên 3 lĩnh vực trọng tâm

Tại diễn đàn, các tham luận đã thẳng thắn chỉ ra 4 nhóm rào cản cốt lõi đang hạn chế sự phát triển của kinh tế Điện Biên, gồm: hạ tầng giao thông và chi phí logistics còn cao; khó khăn trong tiếp cận đất đai và nguồn vốn tín dụng; hạn chế về năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ; chất lượng nguồn nhân lực và thiếu các cơ chế đặc thù dành cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đề xuất nhiều sáng kiến mang tính thực tiễn cao và bám sát đặc thù địa phương. Nổi bật là chiến lược "Trận chiến 3 mặt trận" với tinh thần kế thừa ý chí Điện Biên Phủ để tạo đột phá trên 3 lĩnh vực trọng tâm gồm kinh tế, công nghệ và thị trường.

Các đại biểu bàn giải pháp về phát triển kinh tế tư nhân ở Điện Biên

Tham luận "Tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình, khát vọng phát triển từ 3 trận chiến mới", nhấn mạnh việc mở rộng quy mô doanh nghiệp, làm chủ các công nghệ AI, IoT và thúc đẩy thương mại điện tử, xuất khẩu; thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp thông qua mô hình quản lý chuỗi giá trị cây cà phê và mắc ca trên nền tảng số, hướng tới mục tiêu số hóa 100% vùng trồng nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Một sáng kiến khác nhận được sự quan tâm lớn tại diễn đàn là mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội "Sustainable Livestream Hub" (Trung tâm Livestream bền vững), hướng tới đào tạo kỹ năng bán hàng số cho người dân tộc thiểu số, từng bước biến mỗi bản làng trở thành một "trung tâm quảng bá nông sản trực tiếp", qua đó tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng gắn với chuyển đổi số.

Tại phiên đối thoại mở, nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn từ doanh nghiệp, chuyên gia và các cơ quan quản lý đã tập trung làm rõ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế tư nhân tại Điện Biên, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến thực tiễn nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương phát triển bền vững.