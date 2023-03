4 nữ tiếp viên hàng không được trả tự do nhưng vẫn phải hợp tác điều tra

Chiều 23.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chính thức cung cấp thông tin về vụ 4 nữ tiếp viên hàng không "xách tay" ma túy từ Pháp về Việt Nam.



Công an TP.HCM lý giải việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

Theo đó, sau khi đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng xác định 4 nữ tiếp viên không biết bên trong các tuýp kem đánh răng có ma túy, do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho cả 4 người, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc.

Ma túy được giấu trong kem đánh răng mà 4 tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về Việt Nam, được lực lượng chức năng thu giữ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM)

Trả tự do nhưng vẫn phải hợp tác điều tra

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, thời hạn tạm giữ hình sự là không quá 3 ngày kể từ khi cơ quan điều tra nhận người bị giữ. Trường hợp cần thiết có thể gia hạn tạm giữ nhưng không quá 3 ngày; trường hợp đặc biệt thì có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 3 ngày. Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được viện kiểm sát cùng cấp hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổng cộng, thời gian tạm giữ hình sự tối đa là 9 ngày. Trong khoảng thời gian này, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì cơ quan điều tra phải trả tự do cho người bị tạm giữ; trường hợp đã gia hạn tạm giữ thì viện kiểm sát phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Với 4 nữ tiếp viên, do kết quả xác minh bước đầu xác định những người này không biết bên trong các tuýp kem đánh răng là chất ma túy, nên cơ quan điều tra đã trả tự do cho họ. Tuy nhiên, việc trả tự do không phải là tình tiết để khép lại vụ việc.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục làm rõ số ma túy trên là của ai, từ đó có căn cứ xử lý đối với người nhờ nhóm tiếp viên "xách tay" từ Pháp về Việt Nam.

Cũng vì vụ án đã được khởi tố, công an sẽ tiếp tục xem xét các dấu vết, hành vi của 4 nữ tiếp viên và những người liên quan; thu thập tài liệu, chứng cứ xác minh và xâu chuỗi các tình tiết, tìm ra các vấn đề.

Các tiếp viên được trả tự do nhưng khi có yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra, họ vẫn phải tới làm việc và cung cấp lời khai. Vì họ là những người trực tiếp đưa số ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, lời khai của họ là đầu mối, mắt xích quan trọng để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.

Tiến hành kiểm tra bên trong các tuýp kem đánh răng nêu trên, phát hiện có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy các loại Ketamine và MDMA

Được coi là vô tội khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật

Các nữ tiếp viên được trả tự do nhưng cơ quan công an đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, liệu nhóm này có bị áp dụng biện pháp ngăn chặn; hoặc khi phát hiện dấu hiệu phạm tội thì xử lý như thế nào?

Luật sư Diệp Năng Bình cho hay, điều 13 bộ luật Tố tụng hình sự quy định người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội.

Như vậy, khi chưa được chứng minh theo trình tự, thủ tục do luật quy định, chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, thời điểm này phải coi các nữ tiếp viên là người không có tội.

Do không có tội, các cơ quan tố tụng không được áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với họ, bao gồm cả việc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trường hợp trong quá trình điều tra vụ án mà có các chứng cứ tài liệu khác chứng minh các nữ tiếp viên đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc tội khác, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nhóm nữ tiếp viên có thể không bị xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng nếu kết luận của cơ quan chức năng cho thấy số hàng hóa mà nhóm này "xách tay" là không được phép do không khai báo hải quan, quá số lượng, trọng lượng, giá trị mà pháp luật quy định, thì có dấu hiệu của hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.