4 thói quen tốt nhưng làm quá sẽ rất có hại cho bạn

Dưới đây là 5 thói quen lành mạnh và tốt cho bạn ở mức độ vừa phải, nhưng có thể gây hại nghiêm trọng khi thực hiện quá mức, theo trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That!

1. Uống quá nhiều nước

Uống đủ nước rõ ràng là quan trọng đối với sức khỏe, nhưng uống quá nhiều nước có thể gây ra một tình trạng nguy hiểm gọi là hạ natri máu.

Tiến sĩ James Winger, bác sĩ y học thể thao tại Trung tâm Y tế Đại học Loyola (Mỹ), cho biết: “Nó có thể gây chết người, nhưng về cơ bản tất cả các trường hợp tử vong do hạ natri máu liên quan đến tập luyện đều có thể ngăn ngừa được 100%”.

Vậy bạn nên uống bao nhiêu nước?

"Chỉ uống khi bạn khát và không bao giờ cảm thấy như thể bạn phải ép mình uống nhiều hơn", bác sĩ Megan Schimpf cho biết.

"Rất nhiều loại thực phẩm có chứa nước, giúp chúng ta đạt được ngưỡng này, và ít người trong chúng ta có nguy cơ bị thiếu nước. Cơ thể có một hệ thống điều tiết rất phức tạp để theo dõi quá trình hydrat hóa và sau đó gửi cho bạn thông báo hãy uống khi bạn cần", bác sĩ Schimpf cho biết thêm.

2. Tập thể dục quá mức

Tập thể dục là một cách tuyệt vời để giữ dáng và kiểm soát căng thẳng - nhưng tập thể dục quá nhiều hoặc quá sức có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Caitlin Lewis, tiến sĩ, bác sĩ y học thể thao, cho biết: “Bất kỳ ai cũng có thể gặp rủi ro khi tập thể dục quá sức, không chỉ vận động viên”.

Theo tiến sĩ Lewis, các dấu hiệu của việc tập luyện quá sức có thể bao gồm:

Một cảm giác mệt mỏi sâu sắc.

Mất năng lượng.

Cảm lạnh mạn tính, nhiễm trùng và các bệnh khác.





Mất ngủ.

Tăng cân.

Suy giảm thể lực.

Đối với phụ nữ, mất kinh (vô kinh).

Việc phục hồi sau quá trình luyện tập quá sức có thể mất đến hai tháng - khi bạn bắt đầu tập luyện trở lại, hãy nhẹ nhàng tập luyện.

Tiến sĩ Lewis nói: “Tôi khuyên mọi người nên làm việc cùng với bác sĩ hoặc huấn luyện viên, để dần dần trở lại tập thể dục khi an toàn”.

3. Ngủ quá nhiều

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo người lớn nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm để có sức khỏe tối ưu, nhưng ngủ quá nhiều - mặc dù không phổ biến như thiếu ngủ mạn tính - có liên quan đến một số tình trạng sức khỏe bao gồm bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Tiến sĩ Aarthi Ram, nhà thần kinh học chuyên về y học giấc ngủ tại Houston Methodist (Mỹ), khuyên bạn nên bỏ nút báo thức lại. Tiến sĩ Ram giải thích: "Bạn sẽ không cảm thấy được nghỉ ngơi nhiều hơn khi tiếp tục báo lại đồng hồ báo thức của mình. Tất cả giấc ngủ bị gián đoạn đó sẽ khiến bạn cảm thấy chệnh choạng hơn".

4. Đánh răng quá mạnh

Đánh răng 2 lần một ngày là điều cần thiết để vệ sinh răng miệng tốt - nhưng việc đánh răng quá mạnh không chỉ không cần thiết mà còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến nướu và men răng.

Chuyên gia Andrew Thompson lưu ý: "Bạn nên giữ bàn chải ở một góc nhẹ và chải với chuyển động nhẹ nhàng để loại bỏ mảng bám, nguyên nhân chính gây ra bệnh nướu răng và sâu răng. Nếu bạn quá mạnh tay bằng cách chải quá mạnh hoặc quá lâu, bạn có thể làm tổn thương nướu.

Bạn chỉ nên chải răng không quá 2 lần một ngày trong 2 phút, và ít nhất 30 phút đến 1 giờ sau khi ăn để nước bọt có thời gian trung hòa lượng axit còn sót lại và giúp khôi phục khoáng chất cho men răng", theo Eat This, Not That!