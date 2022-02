5 thói quen 'lành mạnh' này có thể khiến bạn tăng cân

1. Ngủ không đủ vì tập luyện

Tập thể dục vào buổi sáng sớm rất quan trọng vì chúng rất có lợi.

Tập thể dục vào những giờ sáng sớm giúp tăng cường trao đổi chất theo cách tốt hơn nhiều so với tập thể dục buổi tối và cũng có thể mang đến cho bạn một ngày khởi đầu tuyệt vời.

Nhưng nếu bạn du di trước yêu cầu giấc ngủ tối thiểu 7 giờ mỗi đêm của mình, để dành cho việc tập luyện buổi sáng, thì coi chừng điều này sẽ phản tác dụng. Thiếu ngủ dẫn đến tăng cân do đồng hồ và hoạt động của cơ thể bị xáo trộn, theo Times of India.

2. Tập thể dục mỗi ngày

Người ta thường nói rằng dư thừa mọi thứ đều xấu. Cho cơ thể bạn có thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi là vô cùng quan trọng.

Có một chế độ tập luyện thường xuyên là một điều tốt và giúp duy trì sự nhất quán nhưng tập thể dục hằng ngày sẽ không có thời gian để sửa chữa những hao mòn gây ra cho cơ thể trong quá trình tập luyện, theo Times of India.

Hãy chắc chắn rằng bạn nghỉ ngơi một hoặc hai ngày trong tuần để cơ thể phục hồi và hoạt động hiệu quả.

3. Ngủ quá nhiều

Mặc dù ngủ quá ít có hại cho sức khỏe, nhưng ngủ quá nhiều cũng không tốt.

Ngủ quá 8 tiếng mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và thậm chí béo phì.

Đối với người bình thường, ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày là đủ cho cơ thể và không nên vượt quá. Ngủ quá nhiều cũng ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất.





4. Tiêu thụ thực phẩm ít chất béo và không đường

Những người đang ăn kiêng thường cảm thấy thèm ăn các loại thực phẩm có đường mà họ đang kiêng, như một phần của chế độ ăn kiêng của họ.

Để bù lại hương vị trong khi loại bỏ calo, họ chuyển sang thực phẩm ít chất béo và 'không thêm đường'.

Mặc dù chúng có thể là lựa chọn lành mạnh giúp giảm cân, nhưng cần lưu ý (để tránh): những thực phẩm này có thể chứa chất bảo quản và chất làm ngọt nhân tạo có thể cản trở nỗ lực giảm cân, theo Times of India.

5. Không ăn lòng đỏ trứng

Thêm protein vào chế độ ăn uống của bạn được coi là một trong những bước quan trọng nhất để giảm cân.

Để giảm cân, điều quan trọng là phải có nhiều protein và ít chất béo hơn trong chế độ ăn uống của bạn.

Trứng được coi là một trong những nguồn giàu protein nhất và một số người loại bỏ lòng đỏ để loại bỏ "chất béo" có trong trứng.

Tuy nhiên, điều này cũng làm mất đi một trong những vitamin và choline có trong lòng đỏ. Thiếu vitamin D trong cơ thể có liên quan đến việc tăng cân.

Lòng đỏ cũng làm bạn no và nếu không có nó, trứng sẽ trở thành một lựa chọn thực phẩm ít làm no hơn, theo Times of India.