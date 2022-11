Vì phần lớn chất béo bạn nhìn thấy ở vùng bụng là chất béo nội tạng, đây là loại chất béo nguy hiểm nằm xung quanh các cơ quan của bạn, nên không có cách nào để nhắm mục tiêu vào khu vực này chỉ bằng một loại bài tập hoặc một loại thực phẩm.

Điều này có nghĩa là chỉ tăng số lần gập bụng hằng ngày thôi là chưa đủ.

Thay vào đó, nên thực hiện các thay đổi lâu dài về chế độ ăn uống và tập thể dục để giúp bạn giảm mỡ quanh bụng một cách bền vững.

Một số thay đổi này bao gồm tăng lượng protein nạp vào, giảm tiêu thụ đường và rượu, đồng thời bổ sung nhiều chất xơ hơn vào bữa ăn hằng ngày của bạn.

Dưới đây là 4 thói quen uống buổi sáng tốt nhất để giảm mỡ bụng, theo Eat This, Not That!

1. Uống nước chanh

Bạn nên bắt đầu ngày mới bằng một ly nước để có thể bù nước sau một đêm ngủ.

Và theo chuyên gia dinh dưỡng Trista Best, tại Balance One Supplements (Mỹ): "Thêm chanh vào ly nước buổi sáng của bạn là một cách tuyệt vời để hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ bụng của bạn".

Mặc dù nghiên cứu về lợi ích của nước chanh so với nước thông thường còn hạn chế, nhưng nói chung uống nước chanh có thể là một cách ngon miệng để uống nhiều nước hơn, điều này có lợi cho việc giảm cân lành mạnh.

Thứ nhất, uống nước trước bữa ăn có thể giúp bạn cảm thấy no hơn và có thể tiêu thụ ít calo hơn vào bữa sáng.

Một nghiên cứu cho thấy rằng uống khoảng hai ly nước trước bữa sáng giúp những người tham gia tiêu thụ ít hơn khoảng 13% lượng calo trong bữa ăn của họ.

Uống nhiều nước cũng được biết là giúp bạn duy trì sự trao đổi chất lành mạnh, điều này cuối cùng có thể giúp giảm cân và kiểm soát cân nặng.

Một nghiên cứu cho thấy nước có thể giúp tăng sinh nhiệt, đây là quá trình đốt cháy calo.





Vì vậy, nếu bạn cần thêm một chút động lực để giữ nước vào buổi sáng, việc thêm chanh vào nước của bạn có thể hữu ích.

2. Hạn chế đường

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể dẫn đến nhiều mô mỡ xung quanh dạ dày. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc uống thêm đường thực sự có thể dẫn đến nguy cơ béo bụng cao hơn.

Một trong những lý do chính là đồ uống có đường thường chứa nhiều đường bổ sung trong một khẩu phần hơn mức được khuyến nghị tiêu thụ trong cả ngày.

3. Thêm yến mạch vào sinh tố của bạn

Theo chuyên gia Best, một mẹo hữu ích khác cho thói quen uống nước buổi sáng của bạn là thêm một ít yến mạch vào món sinh tố yêu thích của bạn.

Chuyên gia Best cho biết: “Yến mạch bổ sung chất xơ vào món sinh tố của bạn, giúp cải thiện yếu tố gây no cho món sinh tố của bạn và có thể giúp ngăn ngừa việc ăn quá nhiều giữa các bữa ăn.

Yến mạch có nhiều chất xơ hòa tan, nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể giúp giảm nguy cơ béo bụng bằng cách giảm cảm giác thèm ăn và tăng sự đa dạng của vi khuẩn hữu ích trong ruột của bạn.

Loại yến mạch tốt nhất nên sử dụng là yến mạch ăn liền, vì chúng sẽ dễ trộn hơn để tránh bị vón cụ.

4. Hãy thử protein lắc

Theo Nutrition & Metabolism, ăn một chế độ ăn giàu protein có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách giúp duy trì quá trình trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời nó cũng có liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng một cách cụ thể.

Theo một báo cáo năm 2021, lượng protein tăng lên cùng với lượng calo tăng nhẹ có liên quan đến việc giảm mỡ bụng và cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột.

Việc xác định lượng protein bạn cần cho chế độ ăn giàu protein tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể và mục tiêu sức khỏe của bạn. Nhưng nếu bạn biết rằng bạn có thể sử dụng nhiều protein hơn thì hãy bổ sung protein bằng sữa lắc protein vào buổi sáng, mua ở cửa hàng hoặc tự chế, có thể có lợi, theo Eat This, Not That!

Và tốt nhất, bạn có thể sử dụng bột protein hoặc sữa lắc có ít đường bổ sung hơn, vì nhiều nhãn hiệu vẫn lén bổ sung calo đường để tăng thêm hương vị.