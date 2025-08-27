4 VĐV Việt Nam lên đường dự giải trẻ MMA châu Á: Mục tiêu có huy chương

Giải vô địch MMA lứa tuổi trẻ đầu tiên của châu Á

Đây là giải đấu vô địch lứa tuổi trẻ đầu tiên cấp độ châu lục được tổ chức bởi AMMA, dưới sự công nhận của Ủy ban Olympic châu Á (OCA). Đoàn Việt Nam tham dự với 8 thành viên, gồm 3 HLV và 4 VĐV, do bà Tống Thị Ngọc Hòa, Phó tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Giải đấu này tiếp tục tổ chức ở hai thể thức: MMA hiện đại (sử dụng trang phục thể thao) và MMA truyền thống (võ phục). Các VĐV của Việt Nam tham gia gồm: Nguyễn Đình Huy (hạng cân 65 kg nam MMA truyền thống); Lăng Quốc Cường (hạng cân 55 kg nam), Vương Trí Hải (hạng cân 50 kg nam) và Triệu Thu Thủy (hạng cân 45 kg nữ) tham gia nội dung MMA hiện đại. Bà Tống Thị Ngọc Hòa chia sẻ, đoàn VĐV Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất một huy chương trong lần đầu tiên giải đấu được tổ chức.

Các võ sĩ đội tuyển trẻ MMA Việt Nam lên đường dự giải Võ thuật tổng hợp châu Á 2025 ẢNH: VMMAF

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam đã tham gia các hoạt động của AMMA từ những ngày đầu thành lập. Năm 2023, tại giải vô địch võ thuật tổng hợp châu Á, đoàn Việt Nam đã cử 4 VĐV tham gia và đều giành huy chương (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ), đứng thứ 4 toàn đoàn trên tổng số 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Giải vô địch trẻ võ thuật tổng hợp châu Á 2025 nằm trong chương trình phát triển MMA khu vực của AMMA. Cùng với giải đấu này, AMMA còn tổ chức chương trình phát triển trọng tài và HLV võ thuật tổng hợp từ ngày 25 đến 27.8. Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam cử 2 HLV và 2 trọng tài tham gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và hòa nhập với xu thế quốc tế và khu vực.