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Thể thao Các môn khác

4.000 VĐV tranh tài sôi nổi giải chạy Báo Xây dựng 2026

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
Giải chạy Báo Xây dựng 2026 diễn ra hôm nay tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) bùng nổ số lượng VĐV tham gia với khoảng 4.000 VĐV, tạo không khí tranh tài sôi nổi.

Tại lễ khai mạc giải diễn ra hôm qua, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Xây dựng, Trưởng BTC giải cho biết, giải chạy được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6), Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), đồng thời hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
4.000 VĐV tranh tài sôi nổi giải chạy Báo Xây dựng 2026 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Xây dựng chia sẻ tại lễ khai mạc giải chạy

ẢNH: BTC

Giải diễn ra với 3 cự ly là 21 km, 10 km và 5 km. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, một trong những điểm nhấn của giải là nội dung thi đấu đồng đội dành cho các đơn vị trong ngành xây dựng nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát huy sức mạnh tập thể. Sự kiện đồng thời là dịp tôn vinh những đóng góp của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, vận tải, logistics và bất động sản.

Tại lễ khai mạc, Báo Xây dựng trao tặng 100 triệu đồng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vũng Tàu. Mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

4.000 VĐV tranh tài sôi nổi giải chạy Báo Xây dựng 2026 - Ảnh 2.

Giải chạy Báo Xây dựng được sự đồng hành và thu hút khoảng 4.000 VĐV tham gia tranh tài tại phường Vũng Tàu (TP.HCM)

ẢNH: BTC

Giải chạy Báo Xây dựng có tổng giá trị giải thưởng hơn 220 triệu đồng với 51 hạng mục dành cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc. Trên đường chạy, BTC bố trí đầy đủ các điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế và các điều kiện phục vụ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng thi đấu. Tất cả VĐV hoàn thành hợp lệ cự ly đăng ký sẽ được trao huy chương (Finisher Medal).


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