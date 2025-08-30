Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 bộ phận cơ thể thay đổi tích cực nếu nhảy dây đều đặn

Ngọc Quý
30/08/2025 15:38 GMT+7

Khi còn là trẻ con, nhảy dây là trò chơi tuổi thơ. Khi trưởng thành, nhảy dây là bài tập toàn thân cực kỳ hiệu quả. Nếu tập thường xuyên, bài tập này sẽ cải thiện nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng.

Những bộ phận cơ thể sẽ thay đối tích cực khi người tập duy trì thói quen nhảy dây gồm:

Chân và mắt cá chân

Nhảy dây thường xuyên sẽ cải thiện độ linh hoạt và phản xạ của bàn chân, cổ chân. Hành động bật nhảy lặp đi lặp lại giúp bắp chân, đùi và mông được kích hoạt mạnh mẽ, nhờ đó cải thiện sức bật và tốc độ. Ngoài ra, các khớp mắt cá và đầu gối phải thích nghi với việc liên tục tiếp xúc với mặt đất, từ đó tăng độ bền và giảm nguy cơ chấn thương, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Nhảy dây đều đặn giúp tăng cường sức khỏe khớp xương, vai và cánh tay

Cơ cốt lõi

Nhảy dây không chỉ là bài tập cho chân mà còn rèn luyện cơ bụng, cơ xiên và cơ lưng dưới. Đây là nhóm cơ cốt lỏi giúp cơ thể giữ thăng bằng tốt, duy trì dáng người và điều phối vận động trong suốt quá trình nhảy. Sự ổn định của nhóm cơ cốt lõi sẽ giúp người tập kiểm soát nhịp nhảy tốt hơn, giảm mỏi và tăng hiệu quả tập luyện.

Vai và cánh tay

Có lẽ ít người nghĩ rằng nhảy dây lại là cách tốt để kích thích các nhóm cơ ở phần thân trên. Trên thực tế, vai, cánh tay và cổ tay đều hoạt động liên tục để điều khiển sợi dây. Duy trì nhịp quay dây đều đặn giúp tăng sức bền cơ ở vùng vai và tay, đồng thời tăng phản xạ và phối hợp vận động. Đó là lý do các vận động viên đấm bốc luôn ưu tiên nhảy dây để rèn phản xạ và sức bền tay, vai.

Xương và khớp

Nhảy dây là bài tập chịu tải, tức dùng trọng lượng cơ thể để kích thích xương và khớp phát triển. Nghiên cứu cho thấy nhảy dây làm tăng mật độ xương, đặc biệt ở vùng chân và xương sống, nhờ đó ngăn ngừa loãng xương và chấn thương xảy ra khi tuổi cao.

Tim mạch

Nhảy dây là bài tập cardio cường độ cao, giúp đẩy mạnh nhịp tim và tăng cường tuần hoàn máu toàn thân. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, chỉ cần 15 phút nhảy dây mỗi ngày, 5 lần/tuần đã tương đương với hiệu quả cardio cường độ vừa, rất có lợi cho sức khỏe tim mạch, theo Livestrong.

Khám phá thêm chủ đề

