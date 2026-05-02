5 cách bấm còi dễ gây bức xúc khi lái xe tham gia giao thông

Bên cạnh đèn tín hiệu, còi xe cũng là một trong những bộ phận để các tài xế cảnh báo bằng âm thanh cho các phương tiện cũng như người tham gia giao trên đường. Việc sử dụng còi xe tưởng chừng đơn giản, nhưng trong thực tế lại là một trong những nguyên nhân dễ gây bức xúc, xung đột nhất khi lái ô tô tham gia giao thông tại Việt Nam. Không ít va chạm, thậm chí ẩu đả, bắt nguồn chỉ từ một tiếng còi "không đúng lúc, không đúng cách".

Còi xe cũng là một trong những bộ phận để các tài xế cảnh báo bằng âm thanh cho các phương tiện cũng như người tham gia giao trên đường Ảnh: B.H

Dưới đây là 5 cách bấm còi của một bộ phận tài xế tại Việt Nam dễ gây bức xúc khi lái ô tô tham gia giao thông:

1. Bấm còi liên tục, dồn dập phía sau

Bấm còi liên tục, dồn dập khi đi phía sau xe khác dễ gây bức xúc khi tham gia giao thông Ảnh: B.H

Một trong những hành vi phổ biến nhất khi sử dụng còi của tài xế ô tô dễ gây bức xúc cho người khác khi tham gia giao thông là bấm còi liên tục, dồn dập khi đi phía sau xe khác, đặc biệt trong điều kiện ùn tắc, kẹt xe. Nhiều tài xế cho rằng việc này giúp nhắc nhở các tài xế phía trước, đồng thời để "giải tỏa" dòng xe hoặc thúc ép xe phía trước di chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, người phía trước không có nhiều lựa chọn để di chuyển, việc bấm còi liên hồi chỉ khiến họ thêm áp lực, mất tập trung và dễ phản ứng tiêu cực. Thực tế đã có không ít vụ cãi vã đã xảy ra chỉ vì tiếng còi dồn dập mang tính thúc ép.

2. Bấm còi ngay khi vừa chuyển đèn xanh

Khi đèn giao thông mới chuyển xanh không ít trường hợp tài xế điều khiển ô tô từ phía sau lập tức bấm còi để nhắc nhở thúc giục các phương tiện phía trước di chuyển Ảnh: B.H

Tại các giao lộ đông đúc, khi đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển từ đỏ sang xanh, thường xuất hiện tình trạng tài xế điều khiển ô tô từ phía sau lập tức bấm còi để nhắc nhở thúc giục các phương tiện phía trước di chuyển. Hành động này tưởng chừng vô hại, nhưng lại thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Trên thực tế, tài xế phía trước cần một khoảng thời gian ngắn để quan sát, nhả phanh và chờ luồng phương tiện di chuyển. Việc bấm còi quá sớm không chỉ gây giật mình mà còn có thể khiến người lái phía trước xử lý vội vàng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

3. Bấm còi khi vượt xe ở khoảng cách quá gần

Còi ô tô được khuyến cáo sử dụng khi vượt để báo hiệu, nhưng phải đi kèm khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, nhiều tài xế lại bấm còi khi đã áp sát đuôi xe phía trước, tạo cảm giác bị "đe dọa" thậm chí giật mình cho người bị vượt. Trong tình huống này, thay vì hỗ trợ an toàn, tiếng còi lại khiến người phía trước hoảng hốt, dễ đánh lái hoặc phanh gấp. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến va chạm trên các tuyến đường quốc lộ hoặc cao tốc.

Nhiều tài xế lại bấm còi khi đã áp sát đuôi xe phía trước, tạo cảm giác bị "đe dọa" thậm chí giật mình cho người lái xe bị vượt Ảnh: B.H

4. Lạm dụng còi hơi, còi độ âm lượng lớn

Một vấn đề đáng lo ngại khác từng diễn ra khá phổ biến trên một số xe tải, xe khách… là tình trạng sử dụng còi hơi, còi độ có âm lượng vượt ngưỡng cho phép. Những loại còi này phát ra âm thanh lớn, chói tai, không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến thính giác và tâm lý người tham gia giao thông xung quanh. Việc lạm dụng còi hơi trong khu dân cư, đô thị đông đúc không chỉ vi phạm quy định mà còn dễ làm phát sinh mâu thuẫn, đặc biệt với người đi xe máy hoặc người đi bộ.

5. Bấm còi thể hiện thái độ khiêu khích

Bên cạnh đèn, còi ô tô cũng được xem như một công cụ giao tiếp giữa các tài xế. Chính vì vậy, việc sử dụng còi xe ngoài việc cảnh báo còn thể hiện ý thức, văn hóa lái xe của người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, thực tế khi tham gia giao thông, có không ít tài xế sử dụng còi để thể hiện thái độ khiêu khích, bực tức. Những tiếng còi kéo dài, nhấn mạnh nhiều lần trong các tình huống va chạm nhỏ hoặc tranh chấp là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu kiềm chế. Hành vi này dễ khiến tình huống leo thang, từ lời qua tiếng lại đến xô xát ngoài ý muốn.

Những tiếng còi kéo dài, nhấn mạnh nhiều lần trong các tình huống va chạm nhỏ hoặc tranh chấp là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu kiềm chế Ảnh: B.H

Trong văn hóa giao thông, còi xe nên được xem là công cụ cảnh báo, không phải phương tiện thể hiện cảm xúc. Sử dụng đúng cách không chỉ giúp đảm bảo an toàn mà còn góp phần giảm căng thẳng, xây dựng môi trường giao thông văn minh hơn. Việc lạm dụng hoặc sử dụng còi với mục đích gây áp lực, thể hiện cảm xúc cá nhân là đi ngược lại văn hóa giao thông văn minh. Bên cạnh việc tăng cường xử phạt các hành vi sử dụng còi sai quy định, điều quan trọng hơn là nâng cao ý thức của người lái xe. Một tiếng còi đúng lúc có thể giúp tránh tai nạn, nhưng một tiếng còi sai cách lại có thể châm ngòi cho xung đột không đáng có.