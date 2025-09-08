5 loại sữa thực vật tốt cho người muốn giảm cân

Mỗi loại sữa thực vật dưới đây sẽ có thế mạnh riêng. Tuy nhiên, điểm chung của chúng là được khoa học chứng minh hiệu quả.

Sữa hạnh nhân và lợi ích của sữa thực vật cho sức khỏe hằng ngày của bạn

Sữa hạnh nhân không đường là một trong những loại sữa thực vật có ít calo nhất, giúp giảm lượng calo dư thừa trong chế độ ăn. Ngoài ra, sữa hạnh nhân không đường còn chứa chất béo lành mạnh, vitamin E, chất chống ô xy hóa và nhiều dưỡng chất khác có lợi cho tim mạch và cân nặng, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành có hàm lượng protein thực vật cao, mang lại cảm giác no lâu, giảm cơn đói cồn cào khi ăn kiêng ẢNH MINH HỌA: AI

Sữa đậu nành nổi bật với hàm lượng protein cao, khoảng 6–8 gram mỗi ly. Uống sữa đậu nành mang lại cảm giác no lâu, giảm cơn đói cồn cào khi ăn kiêng. Lượng protein trong sữa cũng giúp duy trì cơ bắp và hỗ trợ chuyển hóa hiệu quả, vốn là những yếu tố quan trọng khi giảm cân.

Bên cạnh đó, nghiên cứu trên chuyên san BMC Medicine cho thấy hạn chế sữa bò, thay bằng sữa đậu nành sẽ giúp giảm cholesterol "xấu", huyết áp và giảm viêm trong cơ thể, từ đó tác động tích cực đến chuyển hóa mỡ và sức khỏe tim mạch.

Sữa yến mạch

Sữa yến mạch chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ giảm hấp thu calo. Lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất trong sữa yến mạch không chỉ giảm cholesterol, cải thiện tiêu hóa mà còn giúp kiểm soát cân nặng một cách lành mạnh.

Sữa đậu Hà Lan

Sữa đậu Hà Lan có hàm lượng protein khá cao, khoảng 7-8 gram protein/240 ml, tương đương với sữa bò. Tuy nhiên, nhiều loại sữa đậu Hà Lan không bổ sung đường và có lượng calo thấp hơn sữa bò. Do đó, sữa Hà Lan giúp kiểm soát tốt hơn lượng calo nạp vào cơ thể, đồng thời vẫn cung cấp được lượng protein cần thiết.

Sữa hạt gai dầu

Sữa hạt gai dầu không phổ biến như các loại sữa thực vật trên. Loại sữa này có lượng calo và đường thấp. Trong 100 ml chỉ khoảng 46 calo, 2 gram protein và 3 gram chất béo thực vật.

Dù không giàu protein như đậu nành, đậu Hà Lan nhưng sữa hạt gai chứa chất béo không bão hòa, tốt cho tim mạch và tạo cảm giác no. Sữa hạt gai chứa a xít béo omega-3 và omega-6 rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch, đồng thời có lượng protein vừa phải để ngăn cơn thèm ăn, theo Verywell Health.