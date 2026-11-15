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    5 mẫu ô tô gầm thấp 'ăn khách' nhất Việt Nam tháng 10.2026

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu doanh số ô tô gầm thấp tại Việt Nam trong tháng 10.2026. Kế đến, Honda City và Mazda2 cạnh tranh sát sao ở hai vị trí thứ 2 và 3, cách nhau chỉ 11 xe.

    5 mẫu xe gầm thấp bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026

    Trong tháng 10.2026, nhóm ô tô gầm thấp tiếp tục "chứng kiến" Toyota Vios dẫn đầu doanh số tại Việt Nam. Honda City và Mazda2 lần lượt xếp sau, với khoảng cách khá sít sao. Đáng chú ý, ba mẫu sedan hạng B này tạo khoảng cách lớn với hai "cái tên" còn lại trong top 5.

    Cụ thể, Toyota Vios đạt doanh số 659 xe trong tháng 10.2026, tiếp tục là mẫu sedan được người Việt chọn mua nhiều nhất. So với Honda City ở vị trí thứ hai, Vios bán nhiều hơn 173 xe, cho thấy lợi thế khá rõ rệt về doanh số.

    5 ô tô gầm thấp 'ăn khách' nhất tháng 10 - Ảnh 1.

    Honda City vừa tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời, góp phần tăng trưởng doanh số trong tháng 10.2026

    ẢNH: HONDA

    Xếp ngay sau là Honda City với 486 xe bàn giao. Mẫu sedan của Honda giữ vị trí thứ hai nhưng chịu sức ép lớn từ Mazda2, khi chênh lệch giữa hai mẫu mã chỉ vỏn vẹn 11 xe. Ở vị trí thứ ba, Mazda2 bán được 475 xe. Dù chưa vượt Honda City, kết quả của Mazda2 vẫn cao hơn đáng kể so với "đàn anh" Mazda3 khi chỉ bán được 168 xe trong tháng 10.2026. Khép lại top 5 là Hyundai Accent với 158 xe, chỉ kém Mazda3 đúng 10 xe.

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