Người Việt mua xe gia đình cỡ nhỏ nào nhiều nhất sau 9 tháng?

Người Việt mua xe gia đình cỡ nhỏ nào nhiều nhất 9 tháng?

Sau ba quý đầu năm 2026, VinFast Limo Green đang áp đảo phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam, với doanh số cộng dồn đạt 40.018 xe. Mẫu MPV thuần điện này bỏ xa các đối thủ, trở thành cái tên nổi bật nhất trong cuộc đua doanh số.

Xếp vị trí thứ hai, VinFast MPV 7 đạt doanh số 10.851 xe bán ra. Sự góp mặt của hai mẫu xe điện ở những vị trí dẫn đầu cho thấy cán cân cạnh tranh trong phân khúc đang có sự thay đổi đáng kể.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander xếp thứ ba với 10.496 xe bán ra sau 9 tháng, chỉ kém VinFast MPV 7 khoảng 355 xe. Dù không còn giữ vị trí dẫn đầu toàn phân khúc, Xpander vẫn là mẫu MPV sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

VinFast MPV 7 đang khá thành công trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ sau 9 tháng đầu năm 2026 ẢNH: CHÍ TÂM

Ở vị trí tiếp theo, Toyota Innova đạt doanh số cộng dồn 8.959 xe. Đáng chú ý, riêng tháng 9, Toyota bán được 1.461 chiếc Innova, tăng hơn 76% so với tháng trước. Kết quả này giúp Innova vượt Mitsubishi Xpander nếu chỉ xét lượng xe bán ra trong tháng.

Khép lại danh sách 5 mẫu xe bán chạy nhất là Toyota Veloz, với 7.152 xe sau ba quý. Dù doanh số tháng 9 tiếp tục cải thiện, mẫu MPV của Toyota vẫn bị Mitsubishi Xpander bỏ xa trong cuộc đua doanh số cộng dồn.