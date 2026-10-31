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    Người Việt mua xe crossover cỡ trung nào nhiều nhất trong 3 quý đầu năm 2026?

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Sau 3 quý đầu năm 2026, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam. Phía sau, Ford Territory và VinFast VF 7 cạnh tranh sít sao khi doanh số hai mẫu xe chỉ chênh nhau hơn 100 chiếc.

    Người Việt mua xe crossover cỡ trung nào nhiều nhất đầu năm đến nay?

    Dẫn đầu vẫn là Mazda CX-5 với 11.893 xe bán ra. Kết quả này giúp mẫu crossover Nhật Bản tạo khoảng cách 2.874 xe so với đối thủ đứng thứ hai, qua đó duy trì lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu.

    Xếp tiếp theo, Ford Territory đạt doanh số cộng dồn 9.019 xe. Dù chưa thể bắt kịp Mazda CX-5, mẫu xe của Ford vẫn tạo sức ép đáng kể ở nhóm dẫn đầu. Đáng nói, vị trí thứ hai của Territory đang bị VF 7 bám sát với doanh số luỹ kế 8.912 xe bán ra sau 9 tháng. Mẫu SUV thuần điện này đứng thứ ba toàn phân khúc, đồng thời cho thấy xe điện đã có chỗ đứng trong cuộc đua doanh số với các mẫu crossover chạy xăng.

    Người Việt mua xe crossover cỡ trung nào nhiều nhất đầu năm đến nay? - Ảnh 1.

    VF 7 đang là mẫu crossover cỡ trung thuần điện bán chạy nhất hiện nay

    ẢNH: CHÍ TÂM

    Ở vị trí thứ tư, Mitsubishi Destinator đạt 7.449 xe. Dù còn cách khá xa ba mẫu xe dẫn đầu, Destinator vẫn xếp trên Hyundai Tucson - mẫu xe đứng cuối danh sách 5 "cái tên" bán chạy nhất.

    Như vậy, Mazda CX-5 đang tạm giữ ngôi đầu phân khúc SUV, crossover cỡ trung sau 9 tháng năm 2026. Tuy nhiên, khoảng cách chỉ 107 xe giữa Ford Territory và VinFast VF 7 khiến cuộc đua giành vị trí thứ hai vẫn rất khó đoán.

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