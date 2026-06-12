5 người trúng 18 tỉ xổ số miền Nam, không hẹn mà gặp ở một đại lý

Đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng 9 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Đà Lạt cho 5 khách, tổng trị giá 18 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, Vĩnh Long đã đổi thưởng 9 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Đà Lạt cho 5 khách, tổng trị giá 18 tỉ đồng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 753429, trúng xổ số Đà Lạt ngày 7 tháng 6. Đại lý vé số Thanh Vân cho biết 5 người trúng 9 tờ vé số trên, trong đó, người trúng nhiều nhất là 3 tờ, những người còn lại trúng 2 tờ và 1 tờ, "không hẹn mà gặp" đều tới đại lý đổi thưởng.

"Khách trúng nhiều nhất 3 tờ vé số độc đắc trị giá 6 tỉ đồng là nữ, ngoài 40 tuổi. Sau khi hẹn trước với đại lý, chị mang vé tới đổi thưởng và nhận tiền mặt toàn bộ số tiền trúng số. Những người may mắn còn lại, có người nhận chuyển khoản, có người nhận tiền mặt", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng được gặp may như vậy.

Trước đó vào đầu tháng 6, đại lý này từng gây sốt khi đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng số độc đắc 12 tỉ đồng xổ số miền Nam cho 3 người trong cùng một gia đình tại địa phương. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 686457, trúng độc đắc xổ số Sóc Trăng ngày 3 tháng 6. Sau khi có kết quả xổ số không lâu, đại lý tiết lộ đã mang toàn bộ tiền mặt tới nhà đổi thưởng cho khách.

"Trong gia đình, người vợ trúng độc đắc 1 tờ, người chồng trúng 3 tờ và một người cháu trong nhà trúng 2 tờ, đủ 6 tờ. Mua vé số cầu may nhưng ngờ nhận số tiền lớn, họ đều rất mừng, hạnh phúc!", đại lý vé số tiết lộ.