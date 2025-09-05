Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 nguyên nhân tiềm ẩn khiến cơ thể tăng cân đột ngột

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/09/2025 00:09 GMT+7

Tăng cân không rõ nguyên nhân xảy ra khi cân nặng của một người bỗng tăng lên mà không hề thay đổi chế độ ăn uống, vận động. Tình trạng này thường xảy ra khi cơ thể xuất hiện một số thay đổi.

Nếu cơ thể bỗng dưng tăng cân nhanh thì nguyên nhân có thể do những yếu tố sau:

Thiếu ngủ

Thiếu ngủ trong thời gian dài làm rối loạn hoóc môn kiểm soát cảm giác đói, khiến cơ thể dễ đói hơn và ăn nhiều calo hơn. Một số nghiên cứu còn ghi nhận giấc ngủ kém ảnh hưởng đến chức năng điều chỉnh đường glucose trong máu và làm giảm độ nhạy insulin. Hệ quả là gây tăng cân và nguy cơ béo phì. Ngoài ra, khi mệt mỏi do thiếu ngủ, chúng ta thường ít vận động và có xu hướng chọn thực phẩm nhiều đường, mỡ hơn.

5 nguyên nhân tiềm ẩn khiến cơ thể tăng cân đột ngột - Ảnh 1.

Thiếu ngủ trong thời gian dài làm rối loạn hoóc môn kiểm soát cảm giác đói, khiến cơ thể dễ đói hơn và ăn nhiều calo hơn

Ảnh minh họa: AI

Bỏ thuốc lá

Quá trình cai thuốc lá thường đi kèm với tăng cân. Nguyên nhân là do khi còn hút thuốc, lượng nicotine trong thuốc lá đã đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và kiềm chế cảm giác thèm ăn, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Khi không còn nicotine, người bỏ thuốc dễ cảm thấy đói và thèm ăn hơn. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy những người từng hút nhiều thuốc có xu hướng tăng cân nhiều hơn sau khi ngừng hút.

Suy tim

Suy tim là nguyên nhân phổ biến gây giữ nước trong cơ thể, dẫn tới phù nề và tăng cân nhanh chóng. Ví dụ, những người bị suy tim có thể thấy họ tăng 1-1,5 kg trong một ngày. Nhiều trường hợp thì tăng khoảng 2,5 kg trong một tuần.

Tình trạng tăng cân này là không rõ lý do, tức không có sự thay đổi nào trong chế độ dinh dưỡng nhưng vẫn tăng cân. Người bệnh cũng gặp các triệu chứng như phù chân, mắt cá hoặc bụng, kèm khó thở, mệt mỏi và ho kéo dài.

Vấn đề về thận

Chức năng thận suy giảm sẽ làm cơ thể giữ nước và giảm chức năng bài tiết, dẫn tới tăng cân do tích nước. Các dấu hiệu kèm theo tình trạng này là phù chân, mắt cá, mệt mỏi, da khô, phù mắt, tiểu ít hoặc tiểu nhiều bọt. Đây là các dấu hiệu phản ánh sự bất thường trong chức năng lọc và loại bỏ dịch trong cơ thể của thận.

Xơ gan

Xơ gan làm giảm khả năng chuyển hóa và loại bỏ dịch trong cơ thể, gây tích tụ dịch trong bụng. Hệ quả là gây tăng cân nhanh và phù nề. Người bệnh cần đi khám nếu phát hiện kèm theo các biểu hiện như đau bụng, khó thở, phù ở chân hoặc bụng, theo Medical News Today.

Khám phá thêm chủ đề

tăng cân Bỏ thuốc lá suy tim xơ gan hút thuốc nicotine Khó thở Thèm ăn
