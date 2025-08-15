Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tăng cân đột ngột: 5 lý do khó tin và cách khắc phục

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/08/2025 00:07 GMT+7

Nhiều người dễ bối rối khi tăng cân đột ngột dù không thay đổi khẩu phần hay thói quen sinh hoạt. Tăng cân đôi khi không nằm ở dư thừa calo mà đến từ một số nguyên nhân tiềm ẩn.

Những nguyên nhân khó ngờ gây tăng cân đột ngột có thể kể đến gồm:

Thiếu kali

Kali đóng vai trò cân bằng natri và hỗ trợ cơ thể bài tiết nước thừa. Trên thực tế, tình trạng thiếu kali khá phổ biến, không chỉ ảnh hưởng đến chức năng tế bào mà còn tăng giữa natri và nước trong cơ thể, gây tăng cân do tích nước. Để giảm tình trạng này, mọi người cần nạp đủ kali qua các món như chuối, bơ, cà chua, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tăng cân đột ngột: 5 lý do khó tin và cách khắc phục - Ảnh 1.

Có nhiều nguyên nhân khiến một người tăng cân không rõ lý do

ẢNH: AI

Ăn nhiều tinh bột

Cơ thể lưu trữ glycogen trong cơ bắp và gan, mỗi gram glycogen đều đi kèm vài gram nước. Do đó, ăn nhiều tinh bột sẽ làm tăng lượng glycogen trong cơ thể, dẫn đến tích nước nhiều hơn và làm tăng cân không rõ nguyên nhân. Để giảm giữ nước, mọi người hãy hạn chế tinh bột trắng, ưu tiên ngũ cốc nguyên cám, rau củ không tinh bột.

Vừa mới giảm cân

Sau khi giảm cân, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế sinh lý để chống lại tình trạng giảm cân quá mức. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy hơn 50% cân nặng đã giảm có thể tăng lại trong vòng 2 năm, sau 5 năm thì tỷ lệ này lên đến hơn 80%. Điều này đặc biệt đúng với những trường hợp từng theo chế độ giảm cân khắc nghiệt, khiến trao đổi chất chậm lại, từ đó khiến việc tăng cân trở lại dễ xảy ra hơn.

Ăn mặn

Muối giàu natri. Ăn mặn sẽ nạp lượng lớn natri. Để trung hòa lượng natri này, cơ thể sẽ giữ lại nước. Hệ quả là dẫn đến tăng cân tạm thời. Nếu nạp thể 6 gram muối mỗi ngày thì cơ thể có thể giữ thêm khoảng 0,37 lít nước, tương đương gần 0,4 kg.

Ngoài ra, một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy muối ảnh hưởng đến trao đổi chất, kích thích các hoóc môn kiểm soát cảm giác đói và thúc đẩy tích mỡ. Để tránh tình trạng này, mọi người cần giảm muối và tránh ăn đồ chế biến.

Ăn trong vô thức khiến tăng cân

Nhiều người không nhận ra rằng họ đang nạp thêm nhiều calo nhưng lại không tính lượng calo này trong chế độ ăn hằng ngày. Chẳng hạn, họ có thể ăn một chiếc bánh ngọt nhỏ, uống thêm một ít cà phê có đường hay một viên kẹo nhỏ. Tất cả cộng dồn lại phá vỡ trạng thái cân bằng calo, dẫn đến thặng dư calo và tăng cân, theo Healthline.

Bình luận (0)

