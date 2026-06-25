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Giới trẻ

5 nhân sự trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Theo kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Sáng 25.6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã công bố danh sách trúng cử danh sách Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và danh sách Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII, gồm 5 nhân sự, có 3 người tái cử.

Theo kết quả bầu cử, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tái cử Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

5 nhân sự trúng cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn, có 3 người tái cử - Ảnh 1.

Từ trái qua; anh Bùi Quang Huy, anh Nguyễn Minh Triết, anh Nguyễn Tường Lâm, anh Nguyễn Kim Quy, chị Hồ Hồng Nguyên

ẢNH: TUẤN MINH - ĐINH HUY

3 nhân sự giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn gồm: anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong 5 thành viên Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII có 3 nhân sự tái cử đó là: anh Bùi Quang Huy, anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Tường Lâm. 

2 nhân sự lần đầu tham gia Ban Bí thư T.Ư Đoàn là anh Nguyễn Kim Quy và chị Hồ Hồng Nguyên. Cả 2 đều đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII trước khi được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư tại hội nghị lần thứ nhất.

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