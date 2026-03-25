5 phương án chưa thuyết phục, Đà Nẵng gia hạn thi logo, tăng mạnh giải thưởng

Ngày 25.3, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND thành phố, bà Nguyễn Thị Anh Thi đã ký ban hành kế hoạch gia hạn cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) của thành phố, kéo dài thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 10.6.

Trước đó, theo Sở VH-TT-DL thành phố, cuộc thi đã lựa chọn được 5 tác phẩm vào vòng chung khảo. Tuy nhiên, qua quá trình lấy ý kiến nhân dân và giới chuyên môn, các phương án này được đánh giá còn nhiều hạn chế như tư duy thiết kế chưa hiện đại, nặng tính minh họa, thiếu cô đọng, khả năng ứng dụng chưa cao và chưa thể hiện rõ tầm vóc cũng như khát vọng phát triển của thành phố…

Mẫu logo Đà Nẵng (cũ) được đánh giá có tính nhận diện cao ẢNH: C.X

Trên cơ sở đó, thành phố Đà Nẵng quyết định gia hạn cuộc thi thêm 3 tháng nhằm tiếp tục tìm kiếm một biểu trưng thực sự xứng tầm, có khả năng phản ánh đầy đủ bản sắc và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, cơ cấu giải thưởng được điều chỉnh tăng mạnh. Giải nhất được nâng lên 500 triệu đồng (trước đây là 150 triệu đồng), cùng với 4 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. Trong trường hợp không chọn được logo chính thức, 5 tác phẩm vào chung khảo vẫn sẽ được hỗ trợ kinh phí.

Theo định hướng mới, các tác phẩm dự thi cần thể hiện rõ những giá trị cốt lõi của thành phố Đà Nẵng như năng động, nghĩa tình, sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn lên; đồng thời, phản ánh tầm nhìn phát triển đến năm 2030 và 2050, hướng tới một đô thị hiện đại, thông minh, trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Ban tổ chức cũng khuyến khích các tác giả khai thác những yếu tố đặc trưng như di sản văn hóa, thiên nhiên, con người xứ Quảng, cũng như sự giao thoa giữa biển - đồng bằng - miền núi. Thiết kế cần đảm bảo hiện đại, tối giản, dễ nhận diện và có tính ứng dụng cao trên nhiều nền tảng.

Song song đó, hội đồng nghệ thuật được mở rộng lên 9 thành viên, tăng cường sự tham gia của các chuyên gia nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, đảm bảo tính khách quan và chuyên sâu trong quá trình chấm chọn.

Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Thành phố cũng sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các phương án trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo kế hoạch, các bước chấm sơ khảo, lấy ý kiến và chấm chung khảo dự kiến hoàn thành trong tháng 6.2026; lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào cuối năm 2026.