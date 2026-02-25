5 sức mạnh giúp Android vượt mặt iOS

Khi chuẩn bị mua chiếc smartphone đầu tiên hay muốn lên đời máy mới, câu hỏi muôn thuở vẫn luôn là chọn Android hay iOS? Ở thời điểm hiện tại, với sự ra mắt của Android 16 và iOS 26, cả hai hệ điều hành đều đã cực kỳ hoàn thiện. Tuy nhiên, giới chuyên môn và những người dùng rành công nghệ đang ngày càng nghiêng về một sự thật đó là Android mang lại sức mạnh, sự tự do và khả năng tùy biến vượt xa đối thủ.

Dưới đây là 5 lý do khiến hệ sinh thái của Google đang vươn lên phía trên iOS.

Thế giới phần cứng đa dạng

Apple luôn trung thành với chiến lược đổi mới một cách thận trọng và 'nhỏ giọt' trên iPhone, điều này khiến thiết kế của họ đôi khi bị đánh giá là nhàm chán. Ngược lại, Android là một 'bữa tiệc công nghệ' thực sự.

Nếu muốn trải nghiệm hệ điều hành thuần túy và mượt mà nhất? Google Pixel 10 với sức mạnh camera và AI Gemini sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Bạn khao khát sự đột phá? Các thiết bị gập vỏ sò hay mẫu Galaxy Z TriFold gập ba màn hình của Samsung đang tái định nghĩa lại khái niệm smartphone và tablet.

Hơn thế nữa, Android sở hữu nhiều mức giá để người dùng tiếp cận. Từ chiếc Pixel 10a giá 499 USD (khoảng 13 triệu đồng) mạnh mẽ, mẫu Galaxy A16 quốc dân, cho đến các dòng máy cao cấp, người dùng luôn có vô số lựa chọn phù hợp với túi tiền, thay vì phải chi ít nhất 599 USD (15,6 triệu đồng) cho một chiếc iPhone 16e cắt giảm nhiều thứ.

Trải nghiệm làm việc như PC thực thụ

Càng đầu tư vào thiết bị Android cao cấp, người dùng càng nhận được một cỗ máy làm việc hiệu quả. Android 16 mang đến một đợt lột xác toàn diện về giao diện, trực quan và nhạy bén hơn bao giờ hết.

Điểm hấp dẫn nhất chính là khả năng đa nhiệm và quản lý file. Trong khi iOS vẫn loay hoay với những giới hạn chia màn hình, Android cho phép chạy song song nhiều ứng dụng một cách thoải mái, đặc biệt trên các dòng máy gập. Việc truy cập toàn bộ phân vùng lưu trữ gốc giúp thao tác copy, paste, quản lý file trên Android dễ dàng hệt như trên máy tính Windows.

Thậm chí, tính năng Samsung DeX còn biến chiếc điện thoại thành một chiếc PC thực thụ khi kết nối với màn hình lớn.

Khả năng cài đặt ứng dụng tự do hơn

Sự khác biệt lớn nhất về triết lý giữa hai ông lớn nằm ở đây. Apple 'nhốt' người dùng trong hệ sinh thái App Store khép kín với lý do bảo mật (dù đã phải nhượng bộ một phần tại châu Âu).

Trong khi đó, Android tôn trọng quyền làm chủ thiết bị hơn. Người dùng hoàn toàn có thể cài đặt ứng dụng từ các chợ bên thứ ba như Galaxy Store, hoặc tải trực tiếp các tệp APK từ internet về máy. Dù điều này đòi hỏi người dùng phải có ý thức tự bảo vệ thiết bị khỏi mã độc, nhưng đối với những người ưa tìm hiểu hệ điều hành, đây là đặc quyền để cài đặt các công cụ chuyên sâu mà không bị kiểm duyệt.

Google dẫn đầu kỷ nguyên AI và Android XR

Nếu Apple vẫn đang hứa hẹn về một đợt 'đại tu' Siri trong tương lai, thì người dùng Android đã sống trong kỷ nguyên AI với Gemini.

Sức mạnh AI của Gemini được tích hợp toàn diện vào điện thoại Android ẢNH: GOOGLE

Trợ lý ảo của Google can thiệp sâu vào lõi hệ thống. Gemini có thể xuất dữ liệu từ Gmail, tóm tắt lịch trình, đóng vai trò huấn luyện viên nhiếp ảnh trên Pixel 10 hay hỗ trợ chỉnh sửa ảnh (như công nghệ Nano Banana trên Google Photos). Hơn thế nữa, nền tảng Android XR đang mang bộ não Gemini lên các thiết bị đeo như kính không gian, biến AI thành 'mắt và tai' thực thụ của con người.

Tham vọng Aluminium OS

Đòn quyết định của Google trong tương lai gần mang tên 'Aluminium OS'. Được dự kiến ra mắt ngay trong năm 2026, đây là dự án hợp nhất ChromeOS vào nền tảng Android.

Nếu như Apple có Continuity để chuyển đổi giữa các thiết bị, thì Aluminium OS sẽ biến chính chiếc smartphone Android thành một trạm máy tính di động. Khi kết nối với màn hình lớn, nó sẽ bung ra thành một hệ điều hành Desktop thực thụ, chạy mượt mà mọi ứng dụng đang mở trên điện thoại kèm theo sự hỗ trợ toàn diện của AI Gemini.

Rõ ràng, Android không chỉ đang làm tốt vai trò của một hệ điều hành di động mà còn đe dọa trực tiếp đến thị phần máy tính cá nhân trong tương lai.