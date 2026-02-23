Google vừa âm thầm tung 5 'vũ khí bí mật' cho Android

Một trong những đặc quyền lớn nhất của người dùng Android là sự biến hóa không ngừng của hệ điều hành này. Tuy nhiên, với thói quen phát hành bản cập nhật theo kiểu 'nhỏ giọt' và thử nghiệm âm thầm của Google, người dùng rất dễ bỏ lỡ những tính năng mới mẻ nhất. Nếu bạn tò mò chiếc điện thoại của mình vừa được 'bơm' thêm sức mạnh gì, hãy cùng điểm qua 5 tính năng nổi bật dưới đây.

1. Cuộc đại tu 'nhan sắc' mang tên Material 3 Expressive

Google đã chính thức nói lời chia tay với các ngôn ngữ thiết kế cũ để chào đón Material 3 Expressive trên Android 16. Sự thay đổi này mang đến một luồng gió mới với bảng màu rực rỡ hơn, hình dáng biểu tượng bo tròn, phông chữ hiện đại và đặc biệt là các hiệu ứng chuyển động bắt mắt.

Giao diện mới theo ngôn ngữ Material 3 Expressive ẢNH: GOOGLE

Mặc dù ban đầu gây ra một số tranh cãi về kích thước nút bấm hay tính đồng nhất, nhưng không thể phủ nhận Material 3 Expressive đang làm cho các ứng dụng quen thuộc như Gmail, Drive hay Photos trở nên sống động và dễ thao tác hơn nhiều.

2. Advanced Protection Mode: 'Tấm khiên' bảo mật gây tranh cãi

Với Android 16, Google mang đến một tùy chọn bảo mật mạnh là Advanced Protection Mode. Khi kích hoạt, tính năng này sẽ biến Google Play Protect thành một vệ sĩ nghiêm ngặt, tự động quét các phần mềm rủi ro và đặc biệt là chặn hoàn toàn việc cài đặt ứng dụng từ bên ngoài (sideloading).

Tính năng bảo mật Advanced Protection Mode mới trên Android

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BEEBOM

Dù dấy lên lo ngại về việc Android đang ngày càng bị 'đóng kín' giống iOS, nhưng đối với những người dùng có nguy cơ bị tấn công cao, người lớn tuổi hoặc trẻ em, đây là một lớp phòng thủ tuyệt vời để chặn đứng mã độc, liên kết rác và các mạng Wi-Fi kém an toàn.

3. Live Updates: Cập nhật mọi thứ ngay trên màn hình khóa

Nếu từng ghen tị với Live Activities của Apple, thì giờ đây fan Android đã có Live Updates. Tính năng này cho phép các ứng dụng (như đặt xe Grab, giao đồ ăn, hay bản đồ) hiển thị thông báo theo thời gian thực ngay trên thanh trạng thái và màn hình khóa.

Live Updates trên Android mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REINIS

Bạn không cần phải mở khóa máy hay truy cập ứng dụng để xem tài xế đã đến đâu. Dù Google cam kết kiểm soát chặt chẽ để tính năng này không biến thành công cụ spam quảng cáo, người dùng vẫn nên chủ động chọn lọc ứng dụng được phép hiển thị để tối ưu hóa thời lượng pin.

4. Tăng tốc nền tảng Android ngầm với hỗ trợ 'Page Size 16 KB'

Đây là một thay đổi thầm lặng nhưng mang lại lợi ích lớn. Bắt đầu từ Android 15 và hoàn thiện trên Android 16, hệ điều hành đã hỗ trợ kích thước trang bộ nhớ (page size) lên tới 16 KB thay vì 4 KB như chuẩn cũ.

Nói một cách dễ hiểu, nhờ tận dụng dung lượng RAM dồi dào trên các smartphone hiện đại, các ứng dụng giờ đây sẽ khởi chạy nhanh hơn, thời gian mở camera chớp nhoáng và tiêu thụ ít pin hơn do giảm tải cho CPU. Bạn không cần tác động gì nhiều, điện thoại sẽ tự động mượt mà hơn mỗi ngày.

5. Giao diện Quick Share được đại tu

Tính năng chia sẻ tệp không dây Quick Share vừa nhận được một bản nâng cấp giao diện toàn diện thông qua dịch vụ Google Play. Giờ đây, Quick Share mở ra dưới dạng một ứng dụng toàn màn hình với hai tab 'Nhận' (Receive) và 'Gửi' (Send), rõ ràng và tuân thủ đúng ngôn ngữ thiết kế Material 3 Expressive.

Giao diện Quick Share với hai tab Nhận và Gửi trực quan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Bản cập nhật này còn bổ sung trình chọn tệp trực quan, cho phép xem trước nội dung trước khi gửi và thanh tiến trình chia sẻ sắc nét hơn. Một tinh chỉnh nhỏ nhưng giúp trải nghiệm gửi nhận file giữa các thiết bị Android (và cả Chromebook) trở nên trơn tru hơn bao giờ hết.