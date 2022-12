5 thay đổi này giúp tăng gấp đôi lượng mỡ bụng bị đốt cháy

Chỉ với những điều chỉnh phù hợp cho bài tập tim mạch (cardio) của bạn, bạn sẽ được thiết lập để tăng gấp đôi lượng mỡ bụng được đốt cháy.

Cardio là những bài tập thể dục như chạy bộ, nhảy... làm tăng nhịp tim của người tập và là một trong những phương pháp hiệu quả dành cho người giảm cân hoặc muốn đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể.

Theo WebMD, việc kiểm soát cân nặng và giảm mỡ bụng phụ thuộc vào việc tập thể dục, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc và tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh.

Chất xơ đặc biệt quan trọng, cùng với việc tiêu thụ đủ trái cây và rau tươi.

Dưới đây là 5 mẹo tập luyện cardio để tăng gấp đôi lượng mỡ bụng được đốt cháy, theo Eat This, Not That!

1. Tăng tốc độ

Bạn đã quen với việc duy trì tốc độ cũ trong bài tập tim mạch của mình chưa? Nếu vậy, đã đến lúc đẩy cơ thể của bạn lên một tầm cao mới. Một trong những cách dễ nhất là tăng tốc độ của bạn.

Điều này sẽ ngay lập tức tăng lượng calo đốt cháy của bạn.

Nếu đang chạy trên máy chạy bộ, bạn có thể tăng tốc độ thông thường của mình thêm 0,5 đến 1 dặm/giờ và xem phản ứng của mình với tốc độ đó như thế nào. Nếu nó hơi quá thử thách, thì hãy làm quen với tốc độ này. Nếu không, hãy nâng nó lên thêm một chút nữa, theo Eat This, Not That!

2. Thực hiện một số bài tập cường độ cao ngắt quãng

Nếu bạn chỉ tập cardio ở trạng thái ổn định thì đã đến lúc bạn trộn lẫn mọi thứ và thêm vào một số khoảng thời gian.

Thực hiện bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) có thể đốt cháy nhiều calo hơn so với trạng thái ổn định. Thêm vào đó, nó hiệu quả hơn!

Mới tập luyện ngắt quãng? Không vấn đề gì!

Hãy bắt đầu mọi thứ với các bài tập ngắn hơn kéo dài từ 10 đến 15 phút.

Chạy hết tốc lực trong 15 đến 20 giây, di chuyển với tốc độ thoải mái trong 30 đến 40 giây, sau đó lặp lại.





3. Thêm sự đa dạng cho các bài tập tim mạch

Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống, và câu nói đó cũng đúng với thể dục.

Gắn bó với cùng một thói quen cũ không mang lại lợi ích gì cho bạn hoặc mục tiêu giảm mỡ của bạn.

Cơ thể của bạn đã quá quen thuộc với bài tập cũ, dẫn đến lượng calo đốt cháy thấp hơn. Ngoài ra, thời gian tập thể dục của bạn có thể trở nên thực sự nhàm chán.

Hãy chuyển đổi các loại bài tập tim mạch bạn đang tập.

Ví dụ: nếu bạn đã chạy trên máy chạy bộ, hãy cân nhắc đổi sải chân của mình bằng đạp xe hoặc chèo thuyền.

4. Leo dốc

Một cách khác để tăng gấp đôi lượng mỡ bụng được đốt cháy trong thời gian tập cardio của bạn là leo dốc.

Cho dù bạn thích sải bước trên máy chạy bộ hay bạn muốn chạy lên đồi ngoài trời, thì đây là một cách chắc chắn để kích hoạt nhiều cơ bắp chân hơn, từ đó sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calo và mỡ trong cơ thể hơn.

Nếu bạn đang tập luyện trên máy chạy bộ, hãy bắt đầu bằng cách tăng độ nghiêng lên 5 đến 10 độ.

5. Theo dõi nhịp tim

Một trong những cách hiệu quả nhất để xem bạn đã nỗ lực bao nhiêu cho các bài tập tim mạch của mình là đeo máy đo nhịp tim.

Một màn hình như thế này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về mức độ chăm chỉ tập luyện của bạn, khu vực bạn đang tập luyện và quá trình phục hồi đang diễn ra như thế nào.

Bằng cách cập nhật các số liệu thống kê của mình, bạn sẽ biết khi nào nên tăng cường độ, điều này sẽ cho phép bạn đốt cháy nhiều calo hơn, theo Eat This, Not That!