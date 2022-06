5 thói quen ăn uống tốt nhất cho nam giới trên 50 tuổi

Do đó, điều quan trọng là phải thay đổi chế độ ăn uống để có thể bảo vệ và hỗ trợ sức khỏe của bạn.

Gastro MD, một chuyên khoa tiêu hóa lâm sàng, gần đây đã công bố một báo cáo nêu tên 5 thói quen ăn uống tốt nhất có thể giúp cải thiện sức khỏe nam giới khi họ ở độ tuổi 50, theo Eat This, Not That!

1. Ăn nhiều rau hơn

Ăn đủ rau hằng ngày rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn theo nhiều cách khác nhau, đặc biệt là đối với nam giới trên 50 tuổi.

“Rau rất giàu chất phytochemical, giúp tăng cường sức khỏe của tế bào và ngăn ngừa tổn thương DNA.

Các loại rau có màu da cam, chẳng hạn như cà rốt, khoai lang và ớt chuông là những nguồn giàu vitamin C, lutein và beta-carotene.

Những chất dinh dưỡng này có thể đóng một vai trò trong việc giảm nguy cơ phát triển tuyến tiền liệt phì đại”, Gastro MD cho biết

2. Hạn chế ăn thịt đỏ

Thịt đỏ ăn ở mức vừa phải có thể không sao, nhưng tiêu thụ với số lượng lớn hơn hoặc liên tục có thể dẫn đến các biến chứng về sức khỏe cho những người trên 50 tuổi.

“Nam giới tiêu thụ nhiều chất béo, đặc biệt là từ thịt đỏ và mỡ động vật, có nhiều khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt.

Vấn đề với thực phẩm giàu chất béo là việc tăng sản xuất testosterone và lượng testosterone cao có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.

Nên cắt giảm thực phẩm giàu chất béo, đặc biệt là thịt đỏ và chọn các loại thực phẩm thay thế protein lành mạnh hơn như gà tây, thịt gà, cá, các loại đậu và các loại hạt", theo Gastro MD.





3. Hạn chế uống rượu

Nên hạn chế uống rượu, đặc biệt là đối với những người đàn ông có thể lo lắng về sức khỏe gan, ruột kết và tuyến tiền liệt của họ.

Theo Gastro MD, "Nếu bạn là một người nghiện rượu nặng hoặc liên tục, bạn có thể đang gây hại cho gan của mình và góp phần làm giảm mức testosterone.

Giảm lượng rượu uống vào sẽ giúp ích cho bạn, và bất kỳ loại rượu nào bạn uống hiện tại đều có thể gây ra các nguy cơ về sức khỏe trong tương lai.

Vấn đề với rượu là nó không chỉ chứa nhiều calo mà còn làm mất nước. Rượu cũng làm tăng nguy cơ ung thư ở tuyến tiền liệt, gan và ruột kết", theo Eat This, Not That!

4. Uống nhiều nước

Muốn khỏe mạnh ở độ tuổi 50, không chỉ là việc hạn chế một số món nhất định. Nó còn là việc bổ sung các loại thực phẩm và đồ uống phù hợp có thể giúp cơ thể bạn lão hóa một cách khỏe mạnh. Và điều quan trọng nhất trong số các thực phẩm này là nước.

"Các nghiên cứu cho thấy nhiều người không uống đủ lượng nước cần thiết hằng ngày. Uống đủ nước mỗi ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm bình thường hóa huyết áp, điều hòa nhiệt độ cơ thể, đẩy vi khuẩn ra khỏi bàng quang và hỗ trợ tiêu hóa”, theo Gastro MD.

5. Ăn nhiều trái cây

Rau là thực phẩm quan trọng để bạn nhận được các chất dinh dưỡng và khoáng chất thích hợp khi bạn ở độ tuổi 50, và trái cây cũng có thể là một nguồn tuyệt vời cho bạn.

Theo Gastro MD, trái cây là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, chất dinh dưỡng, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Trái cây giúp thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa, tăng cường khả năng của hệ miễn dịch để ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho tế bào, theo Eat This, Not That!