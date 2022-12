5 thói quen tốt nhất để giảm mỡ bụng theo khoa học

Tuy nhiên, một số chuyên gia đang xem xét lý do tại sao một số người phải vật lộn để giảm cân. Những gì họ đã tìm thấy là bạn cần phải duy trì liên tục các thói quen lành mạnh - chẳng hạn như tư duy tích cực - để giảm cân.

Dưới đây là 5 thói quen dễ dàng hằng ngày để cắt giảm lượng calo và giảm cân, các chuyên gia cho biết, theo Eat This, Not That!

1. Hạn chế thực phẩm giàu calo và đồ uống có đường

Tất cả chúng ta đều biết đồ ngọt và đồ uống có đường có hương vị tuyệt vời, nhưng chúng không có tác dụng gì tốt cho sức khỏe của bạn.

Một nghiên cứu của School of Public Health nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh xa thực phẩm có đường, vì chúng có liên quan đến việc tích tụ mỡ lớn hơn ở bụng và xung quanh tim của bạn.

Điều quan trọng cần nhớ là việc kiểm soát và giảm cân liên quan đến sự cân bằng giữa lượng calo bạn nạp vào và lượng calo bạn đốt cháy.

Theo Harvard Health Publishing, đây là một phần quan trọng trong hành trình giảm cân.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng để thực sự giảm cân và duy trì cân nặng đó, bạn sẽ cần tập trung vào việc tiêu tốn nhiều năng lượng hơn những gì bạn nạp vào.

2. Tăng cường ăn trái cây và rau củ

Ăn đủ trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống của mình là điều quan trọng đối với nhiều khía cạnh sức khỏe của bạn.

Ví dụ, chất xơ trong trái cây và rau tươi có thể giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim, đồng thời ngăn ngừa táo bón, theo Mayo Clinic.

Một đánh giá được công bố trên tạp chí Nutrients cũng cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa việc tăng lượng rau ăn vào và giảm nguy cơ tăng cân hoặc béo phì.

Không cần phải nói, đã đến lúc bạn bắt đầu tăng cường ăn trái cây và rau củ.

3. Phải biết mục tiêu của bạn

Theo Harvard Health Publishing, nghiên cứu xác nhận rằng một số chiến lược quản lý và giảm cân hiệu quả nhất có liên quan đến suy nghĩ của bạn.





Ví dụ, những thứ như tự điều chỉnh, tiết chế bản thân và hiệu quả của bản thân có giá trị cao trong hành trình giảm cân của bạn.

Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Obesity Reviews, trong khi những thứ như ăn uống lành mạnh và tập thể dục rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cân và giữ dáng, thì việc tập trung vào mục tiêu của bạn và duy trì động lực bên trong là điều cốt yếu để có trải nghiệm lâu dài, bền vững, theo Eat This, Not That!

4. Hãy tự hào về bản thân

Quá trình giảm cân hoặc ăn kiêng đôi khi có thể khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ hoặc tội lỗi - đặc biệt nếu đó là một chế độ ăn kiêng hoặc kế hoạch ăn uống nghiêm ngặt với nhiều hạn chế.

Vì những chế độ ăn kiêng này thường không bền vững nên bạn có thể cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ nếu phá vỡ chúng hoặc tăng cân trở lại.

Làm việc để thay đổi suy nghĩ của bạn sang việc thể hiện bản thân tử tế hơn và cảm thấy tự hào về những gì bạn đã đạt được là chìa khóa để giảm cân lành mạnh và nghiên cứu đã chứng minh điều này.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Obesity đã xem xét thói quen giảm cân lâu dài của một nhóm cá nhân.

Phần lớn những người tham gia duy trì động lực bằng cách tập trung vào sức khỏe được cải thiện và ngoại hình tổng thể ở mức cân nặng thấp hơn mà họ đạt được.

5. Hãy thoải mái với việc không thoải mái

Theo các chuyên gia tại Harvard Health Publishing, khái niệm cảm thấy thoải mái với cảm giác không thoải mái có thể giúp ích trong quá trình kiểm soát cân nặng.

Trong quá trình thu thập nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng những thứ như đôi khi cảm thấy đói, thay đổi hành vi ăn uống do căng thẳng và đôi khi chống lại cảm giác thèm ăn một số loại thực phẩm đều là những hành vi có thể giúp kiểm soát cân nặng bền vững theo cách lành mạnh.

Tuy nhiên, điều quan trọng là đừng nhầm lẫn điều này với việc đẩy bản thân đến một giới hạn không lành mạnh.

Mặc dù bước ra khỏi vùng an toàn của bạn và áp dụng những thói quen mới có thể có lợi cho sức khỏe của bạn, nhưng điều quan trọng là luôn lắng nghe cơ thể và hiểu rõ hơn về ranh giới của chính bạn, theo Eat This, Not That!

Bạn hiểu rõ bản thân mình hơn bất kỳ ai, vì vậy hãy tin vào bản năng của mình!