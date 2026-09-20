5 thực phẩm có thể chứa nhiều “muối ẩn”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày, tương đương dưới 2.000 mg natri. Vì vậy, bên cạnh việc hạn chế dùng muối khi nấu ăn, việc chú ý đến thực phẩm chế biến sẵn cũng rất quan trọng.

Thay vì chỉ dựa vào vị giác, hãy kiểm tra dòng Sodium (Natri) hoặc Salt (Muối) trên nhãn thực phẩm, đặc biệt với các sản phẩm đóng gói. Ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đồ ăn chế biến sẵn và chủ động giảm lượng nước mắm, nước tương, gia vị mặn khi nấu ăn.

Với trẻ dưới 1 tuổi, không nên thêm muối hoặc gia vị chứa nhiều natri vào thức ăn.