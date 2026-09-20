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    5 thực phẩm có thể chứa nhiều 'muối ẩn'
    VideoSức khỏe

    5 thực phẩm có thể chứa nhiều 'muối ẩn'

    Trúc Đặng
    Trúc Đặng
    Không phải thực phẩm nhiều natri nào cũng có vị mặn rõ rệt. Một số món ăn quen thuộc có thể chứa nhiều "muối ẩn" đáng kể dù mang vị ngọt, béo hoặc thanh nhẹ.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày, tương đương dưới 2.000 mg natri. Vì vậy, bên cạnh việc hạn chế dùng muối khi nấu ăn, việc chú ý đến thực phẩm chế biến sẵn cũng rất quan trọng.

    Thay vì chỉ dựa vào vị giác, hãy kiểm tra dòng Sodium (Natri) hoặc Salt (Muối) trên nhãn thực phẩm, đặc biệt với các sản phẩm đóng gói. Ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đồ ăn chế biến sẵn và chủ động giảm lượng nước mắm, nước tương, gia vị mặn khi nấu ăn.

    Với trẻ dưới 1 tuổi, không nên thêm muối hoặc gia vị chứa nhiều natri vào thức ăn.

    5 thực phẩm có thể chứa nhiều “muối ẩn”

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