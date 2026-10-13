5 thực phẩm giàu sắt ngoài thịt đỏ, có cả món quen trong bữa cơm Việt

Sắt là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể tạo hemoglobin, thành phần trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy. Thịt đỏ không phải là thực phẩm giàu sắt duy nhất. Trên thực tế, nhiều loại thực phẩm bao gồm cả thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật cung cấp lượng sắt nhiều hơn cả thịt đỏ.

Dưới đây là 5 thực phẩm có hàm lượng sắt cao, có thể bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày, theo Health.

1. Gan gà

Trong khẩu phần khoảng 85 g gan gà có tới 9,86 mg sắt, đáp ứng khoảng 54% giá trị dinh dưỡng hằng ngày.

Gan gà còn cung cấp protein, vitamin và nhiều khoáng chất. Đặc biệt, sắt trong gan gà thuộc dạng sắt heme, được cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn so với sắt không heme có trong thực vật.

Gan gà là một trong những thực phẩm giàu sắt ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

2. Hàu

Hàu là một trong những thực phẩm giàu sắt. Trong 85 g hàu có 8 mg sắt, cung cấp 44% lượng sắt cần thiết hằng ngày mỗi khẩu phần.

Hàu có thể giúp tăng lượng sắt hiệu quả ở những người có nhu cầu sắt cao, chẳng hạn như những người có chu kỳ kinh nguyệt nhiều hoặc có lượng sắt dự trữ thấp. Nhiều người thích ăn hàu sống. Tuy nhiên, nấu chín hàu có thể làm giảm nguy cơ nhiễm các tác nhân gây bệnh từ thực phẩm, chẳng hạn như vi khuẩn Vibrio.

3. Đậu phụ

Một cốc đậu phụ (khoảng 240 g) có thể cung cấp khoảng 6 mg sắt, tương đương 34% giá trị dinh dưỡng hằng ngày. Đậu phụ không chỉ giàu protein thực vật mà còn cung cấp sắt không heme. Đây là thực phẩm dễ chế biến, có thể dùng trong các món hấp, xào, nướng hoặc thay thế một phần thịt trong bữa ăn.

Đậu phụ là thực phẩm quen thuộc ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

4. Rau chân vịt

Một cốc rau chân vịt theo khẩu phần được dẫn cung cấp khoảng 6 mg sắt, đáp ứng 34% giá trị dinh dưỡng hằng ngày. Để hỗ trợ hấp thụ sắt tốt hơn có thể kết hợp loại rau này với thực phẩm giàu vitamin C, chẳng hạn trộn salad cùng nước sốt có vị cam quýt hoặc thêm chanh vào món rau xào.

5. Sô cô la đen

Trong 57 g sô cô la đen cung cấp 4 mg sắt, tương đương 22% giá trị dinh dưỡng hằng ngày. Hạt cacao tự nhiên chứa sắt và khi được xay thành bột cacao để làm sô cô la. Do chứa tỷ lệ ca cao cao hơn sô cô la sữa, sô cô la đen thường cung cấp nhiều sắt hơn, cùng với một số khoáng chất khác. Tuy nhiên, đây vẫn là thực phẩm giàu năng lượng, vì vậy nên chú ý khẩu phần và ưu tiên loại ít đường bổ sung.

Nếu cơ thể thiếu sắt hoặc mắc bệnh thiếu máu do thiếu sắt, việc chỉ tăng cường thực phẩm giàu sắt trong chế độ ăn có thể không đủ để đưa lượng sắt trở về mức bình thường. Trong nhiều trường hợp, người bệnh cần bổ sung sắt bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp với chế độ ăn giàu sắt để khôi phục và duy trì lượng sắt dự trữ cần thiết cho cơ thể.