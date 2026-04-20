Sức khỏe

Thịt đỏ và thịt trắng: Nên ăn loại nào nhiều hơn?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/04/2026 00:09 GMT+7

Thịt đỏ như bò, heo, cừu thường bị cho là liên quan bệnh tim mạch, ung thư, còn thịt trắng như gà, cá được xem là lành mạnh hơn, nhưng vấn đề không chỉ ở màu thịt.

Trên thực tế, tác động của thịt đối với sức khỏe phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ lượng ăn, tần suất, cách chế biến và cả tổng thể chế độ ăn. Sự khác biệt chính giữa thịt đỏ và thịt trắng nằm ở hàm lượng myoglobin, một loại protein chứa sắt giúp vận chuyển ô xy trong cơ, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Thịt đỏ và thịt trắng: nên ăn loại nào nhiều hơn? - Ảnh 1.

Thịt đỏ và thịt trắng đều là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể

ẢNH: N.Quý tạo từ Gemini

Thịt đỏ có nhiều myoglobin hơn nên có màu sẫm, trong khi thịt trắng có ít hơn nên màu nhạt. Cả hai loại thịt đều cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, sắt, kẽm và nhiều dưỡng chất quan trọng khác.

Khác biệt nằm ở loại chất béo

Tuy nhiên, thịt đỏ thường chứa nhiều chất béo bão hòa, chủ yếu có trong mỡ. Trong khi thịt trắng, đặc biệt là cá, lại giàu a xít béo không bão hòa, nhất là omega-3, có lợi cho tim mạch.

Thịt đỏ: Giàu dinh dưỡng nhưng cần kiểm soát

Thịt đỏ giàu dinh dưỡng nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu ăn nhiều. Một nghiên cứu lớn đăng trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy ăn nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến, có thể làm tăng nguy cơ tử vong do tim mạch và ung thư.

Nguyên nhân là do chất béo bão hòa trong thịt đỏ làm tăng cholesterol "xấu" LDL, chất sắt cũng thúc đẩy căng thẳng ô xy hóa. Ngoài ra, các hợp chất sinh ra khi nấu ở nhiệt độ cao có thể gây viêm hoặc tổn thương tế bào. Tuy vậy, rủi ro chủ yếu xảy ra khi ăn quá nhiều, đặc biệt là các loại thịt đã qua chế biến.

Thịt trắng: Lựa chọn tốt hơn nhưng không tuyệt đối an toàn

Thịt trắng là lựa chọn an toàn hơn nhưng không hoàn toàn vượt trội. Các loại thịt trắng như thịt gà và cá thường được coi là chứa ít chất béo có hại hơn. Không những vậy, cá còn cung cấp a xít béo omega-3 có lợi cho tim mạch và não bộ.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thịt trắng hoàn toàn không có rủi ro. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy ăn lượng lớn thịt trắng cũng có thể làm tăng cholesterol "xấu" LDL tương tự như thịt đỏ.

Quan trọng là cách ăn, không chỉ là loại thịt

Nhìn chung, trong chế độ ăn hằng ngày, điều trước tiên cần lưu ý là không nên ăn quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt là các loại thịt chế biến sẵn. Thịt trắng thường là lựa chọn tốt hơn trong đa số trường hợp nhưng vẫn cần ăn ở mức vừa phải.

Ưu tiên protein thực vật và chế độ ăn cân bằng

Quan trọng hơn, nên tăng cường các nguồn protein từ thực vật như đậu, đậu hũ và các loại hạt. Đây là yếu tố được chứng minh có lợi rõ rệt cho sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, cần nhìn vào tổng thể chế độ ăn. Một chế độ ăn cân bằng, giàu rau, trái cây, ngũ cốc nguyên cám và chất béo tốt sẽ có tác động tích cực hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào việc chọn loại thịt, theo Eating Well.

Tin liên quan

Trứng với thịt đỏ: Loại nào tốt cho đường huyết hơn?

Trứng với thịt đỏ: Loại nào tốt cho đường huyết hơn?

Khi so sánh trứng và thịt đỏ về mức độ ảnh hưởng đến đường huyết, nhiều người thường nghĩ đến việc giữa 2 món này, món nào làm tăng đường nhiều hơn. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là cả 2 món này đều không chứa đường bột.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
